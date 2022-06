Safari est désormais le 2e navigateur à atteindre le milliard d’utilisateurs dans le monde

Le navigateur Safari d’Apple compte désormais plus d’un milliard d’utilisateurs, ce qui représente près de 20 % de tous les internautes. Ces chiffres proviennent d’Atlas VPN qui a mené une étude pour identifier les navigateurs Internet les plus utilisés. Bien que Safari ait atteint un objectif monumental, il ne s’approche même pas des chiffres colossaux de Google Chrome.

Atlas VPN a tiré des données de GlobalStates et InternetWorldStats, et selon leurs chiffres, Google Chrome compte bien plus de 3,3 milliards d’utilisateurs dans le monde. Cela signifie que Chrome occupe un peu plus de 64 % du marché total des navigateurs. Après Safari se trouvent Microsoft Edge, Firefox et Samsung Internet.

Microsoft Edge occupe la 3e place avec plus de 212 millions d’utilisateurs et un peu plus de 4 % du marché

Firefox est 4e avec plus de 179 millions d’utilisateurs et environ 3 % des utilisateurs

Samsung Internet occupe la 5e place avec près de 150 millions d’utilisateurs, soit 2,85 %

Atlas VPN attribue la popularité de la plupart des principaux navigateurs à leur grande disponibilité et à leurs fonctions de sécurité. Chrome est un peu différent. Atlas VPN affirme que la « conception de l’application » de Chrome attire beaucoup de monde. Google possède de nombreuses applications très utilisées, comme YouTube, Maps et Drive, que beaucoup de gens utilisent fréquemment. Ces applications, affirme Atlas VPN, amènent les gens à essayer les autres services de Google et finalement à télécharger Chrome.

Le succès de Safari est lié au fait qu’il est instantanément disponible sur tous les iPhone et Mac. Selon l’étude, ce qui renforce ce succès, ce sont les fonctions de sécurité du navigateur. En particulier, sa fonction de prévention du suivi intelligent, qui empêche les personnes mal intentionnées de suivre les internautes sur les sites Web.

Chaque navigateur a sa part d’utilisateurs

Microsoft Edge et Samsung Internet sont analogues à Safari, sans les fonctions de sécurité. Edge est le navigateur par défaut sur tous les appareils Microsoft, et il y a eu cette période où il était difficile de changer de navigateur par défaut, ce qui a conduit à une augmentation du nombre d’utilisateurs, selon Atlas. Enfin, le navigateur propriétaire de Samsung est présent sur tous ses appareils mobiles, ce qui explique que l’application ait été largement adoptée.

La popularité de Firefox est liée à ses fonctions de sécurité. Le navigateur possède des tonnes d’extensions qui protègent les utilisateurs contre diverses formes de logiciels malveillants. Il dispose également du protocole réseau Secure Shell, qui assure une communication sécurisée entre les appareils, et est l’un des rares navigateurs à le prendre en charge.

Du 6 au 10 juin, Apple tiendra sa grande conférence des développeurs WWDC 2022. Les gens s’attendent à voir la prochaine itération d’iOS, macOS, et la nouvelle puce d’Apple. Il sera intéressant de voir quels changements de sécurité Apple apportera à son logiciel et quel impact cela aura sur Safari.