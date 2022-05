Microsoft Edge va faciliter le partage de fichiers sur plusieurs appareils

Alors que le navigateur Web Chrome de Google continue de dominer le marché des navigateurs Web, Microsoft s’est beaucoup concentré sur son navigateur Edge pour en faire un concurrent digne de ce nom. Récemment, nous avons vu Microsoft tester un service de type VPN dans Edge, appelé Edge Secure Network. Maintenant, le géant de la technologie a commencé une nouvelle fonction qui pourrait être très utile.

Microsoft prépare une mise à jour pour son navigateur Web Edge qui devrait résoudre une frustration courante pour les utilisateurs. Inclus dans la dernière build d’accès anticipé — disponible pour les membres du canal Canary — est une nouvelle fonctionnalité appelée Drop, qui donne aux utilisateurs de Microsoft Edge un moyen facile de transférer des notes, des liens et d’autres actifs entre leurs appareils.

Comme le rapporte Neowin, la fonctionnalité Drop se trouve dans une fenêtre pliable sur le côté droit de l’écran et ressemble beaucoup à une interface de chat. En faisant glisser du contenu dans la fenêtre, les utilisateurs peuvent le mettre de côté pour y accéder facilement sur un autre appareil, à condition que les deux soient enregistrés sur le même compte Microsoft.

La transition vers le travail hybride a fait que beaucoup d’entre nous utilisent plusieurs appareils pour le travail, des ordinateurs professionnels et des smartphones aux ordinateurs portables et aux tablettes. Une frustration commune pour les employés dans ce scénario est la nécessité de s’assurer que les fichiers et autres actifs sont disponibles à tout moment, sur tous les appareils.

Bien que les services de stockage sur le cloud et de transfert de fichiers tels que OneDrive et Dropbox contribuent à résoudre ces problèmes, il manque toujours un outil simple permettant de partager une image ou un lien, sans avoir à les télécharger et à les synchroniser entre les services. Jusqu’à présent, les gens devaient se contenter de s’envoyer des messages privés par e-mail ou sur des plateformes de collaboration comme Slack, mais en intégrant la même fonctionnalité dans le navigateur lui-même, Microsoft offre un moyen plus raisonnable d’atteindre le même objectif.

Pas de transferts de fichiers illimités

Comme toujours, toutes les bonnes choses ont un coût ; la nouvelle fonction de dépôt ne fournira pas de transferts de fichiers illimités, mais comptera plutôt dans la capacité de stockage sur le cloud OneDrive de l’utilisateur, qui variera en fonction de son plan d’abonnement.

Bien que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour les utilisateurs, sauf catastrophe lors des tests, nous nous attendons à ce que Drop débarque avec une version Edge publique dans les mois à venir.

Pour l’instant, Drop n’est disponible que dans Microsoft Edge Canary 104 pour certains utilisateurs. Cela fait partie d’un déploiement contrôlé de la fonctionnalité, donc tout le monde ne peut pas tester Drop dès maintenant sur la dernière version. Vous pouvez tenter votre chance en installant Edge Canary et en vérifiant la fonctionnalité dans Paramètres > Apparence.