Test du Honor 70 : un smartphone haut de gamme à un prix abordable

Le Honor 70 est un smartphone de milieu de gamme mince et léger qui embarque un magnifique écran à 120 Hz et de très bonnes caméras, offre des performances fluides, et est livré avec un chargeur rapide de 66 W.

À partir de 499,90 euros, il vaut la peine d’être considéré, surtout si vous cherchez quelque chose d’un peu plus unique et qui rappelle les bons vieux smartphones Edge de Samsung, en plus d’une expérience Android 12 assez stock.

Dans la boîte on retrouve :

Honor 70

Guide de démarrage rapide

Honor SuperCharge

Câble USB Type-C

Outil d’éjection

Coque de protection en TPU

Film protecteur en TP (positionné au smartphone avant la livraison)

Honor 70: design

En ce qui concerne le design, le Honor 70 est un smartphone assez inhabituel que les gens vont adorer ou détester. Mais commençons par le côté de ce smartphone qui est moins extravagant et en fait assez objectivement beau. En effet, son écran ne présente pas d’énormes coins arrondis, mais des bords légèrement incurvés, qui débouchent sur un cadre latéral métallique très fin.

Les bords autour de l’écran sont minuscules, et l’écran lui-même n’est interrompu que par une caméra frontale dans un poinçon au centre supérieur.

Au bas du smartphone, nous avons un haut-parleur à gauche, un port de charge USB Type-C au milieu, et un emplacement pour carte SIM à droite.

Maintenant, tournons notre attention vers l’arrière du smartphone. Ce qui ressort le plus sera évidemment les (probablement inutilement) énormes modules de caméra circulaires surélevés, qui contiennent trois caméras et un flash. Il s’agit déjà d’un élément de design assez audacieux, Honor cherchant probablement à faire comprendre qu’il s’agit, en fait, d’un photophone — et que c’est là son principal objectif.

Mais si vous obtenez la variante « Crystal Silver » du Honor 70, vous remarquerez aussi immédiatement qu’il y a des motifs réfléchissants en forme de cerf-volant à l’arrière. Déjà assez extravagant, mais Honor a également choisi d’ajouter un gradient d’une texture granuleuse réfléchissante, devenant plus visible près du bas du smartphone.

Parlons du poids et de la sensation en main. Le Honor 70 pèse environ 178 grammes, et semble définitivement assez fin et léger. Cependant, son dos et ses bords donnent l’impression d’être en plastique, et bien que l’écran ressemble à du verre, il pourrait facilement être en plastique.

Maintenant, ce n’est pas nécessairement un point négatif, puisque le plastique est plus léger que le verre ou le métal, donc, encore une fois, nous obtenons un smartphone assez léger, ce que certaines personnes apprécient beaucoup. De plus, si vous êtes quelqu’un qui met un étui en plastique sur son smartphone de toute façon — alors la sensation du smartphone n’a pas vraiment d’importance.

Honor 70: écran

Le Honor 70 a un écran OLED de 6,67 pouces, qui est certainement l’un des éléments les plus forts de ce smartphone. Ses belles courbes de bord et les bezels minimes qui l’entourent le font paraître presque bord à bord, du moins sous certains angles.

Il est suffisamment lumineux, même en extérieur, et ses couleurs sont vives et éclatantes, et peuvent même sembler un peu sursaturées pour certains. Cela s’explique par le fait que sa température de couleur est réglée sur « Vivid » par défaut, mais vous pouvez passer à « Normal » pour obtenir… un espace colorimétrique P3 normal et plus chaud.

L’écran offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui, pour les non-initiés, est le double du taux de rafraîchissement de l’écran du smartphone lambda. Cela rend à peu près tout ce qui est à l’écran plus fluide qu’il s’agisse des animations de l’interface Android, du défilement des applications de réseaux sociaux ou des jeux qui prennent en charge la fréquence de 120 Hz, ce qui est souvent le cas de nos jours.

Mieux encore, l’affichage n’est pas fixé à 120 Hz, épuisant inutilement la batterie, bien que vous puissiez y remédier. Par défaut, la fréquence de rafraîchissement est réglée sur « dynamique », c’est-à-dire qu’elle est réduite lorsque cela est nécessaire (par exemple, lorsque rien ne se passe à l’écran). Et, si vous le souhaitez, vous pouvez régler le taux de rafraîchissement de l’écran sur le taux plus traditionnel de 60 Hz, ce qui permet d’économiser de l’énergie et de prolonger l’autonomie de la batterie du téléphone entre chaque charge.

Un capteur sous l’écran

Parlons maintenant de la résolution. Bien que la résolution 1080p puisse sembler faible à certains, elle est en fait parfaite pour cette taille d’écran, et vous n’avez pas à vous inquiéter de voir des pixels. Sauf, bien sûr, si vous les regardez de très près.

Et pendant que nous sommes sur le sujet de l’écran, il y a un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, qui serait votre moyen le plus sûr de déverrouiller l’appareil. Il y a aussi la reconnaissance faciale, mais comme elle n’utilise que la caméra frontale, elle ne fonctionnera pas bien dans différentes conditions d’éclairage, et elle n’est généralement pas considérée comme sûre. Mais le bon côté des choses, c’est que ce capteur d’empreintes digitales sous l’écran fonctionne rapidement et de manière fiable.

Honor 70: performances

Depuis qu’il est sorti de la boîte, le Honor 70 fonctionne sans problème. Regardons les spécifications qui le rendent ainsi… Nous avons l’un des meilleurs processeurs de milieu de gamme pour ce smartphone, le Snapdragon 778G+ de Qualcomm, ce qui signifie que les joueurs mobiles seront satisfaits de ses performances. En outre, vous allez profiter de 8 Go de mémoire vive (RAM).

Et pour tous ceux qui se posent la question – non, le stockage est non extensible, ce qui signifie que vous ne pouvez pas insérer de carte micro SD, alors choisissez judicieusement entre les options 128 Go et 256 Go. Honnêtement, 128 Go est largement suffisant pour la plupart des gens, même s’ils prévoient de télécharger de gros jeux. Pour ce qui est des films et de la musique, nous avons tendance à les regarder exclusivement en streaming de nos jours, donc vous ne devriez pas vous inquiéter de savoir s’ils occupent de l’espace de stockage. Non pas que vous ne puissiez pas télécharger confortablement plusieurs saisons de votre série TV préférée, beaucoup de vos films préférés, et avoir encore beaucoup de stockage, même sur la variante 128 Go du Honor 70.

Bien sûr, si vous prévoyez d’enregistrer beaucoup de longues vidéos 4K, alors investir dans la variante de stockage de 256 Go pourrait valoir la peine d’être envisagé, car ceux-ci peuvent devenir assez gros en taille de fichier.

Qualité audio

Comme la plupart des smartphones modernes, le Honor 70 n’a malheureusement pas de double haut-parleur, mais un seul en bas. Si vous espérez que l’écouteur participe également à la création d’un léger effet stéréo, ce n’est pas le cas.

Cependant, ce haut-parleur unique n’est pas en reste, il est assez fort et possède de bons médiums et aigus, qui peuvent cependant devenir un peu perçants à des volumes élevés. Mais honnêtement, comparé à la concurrence dans cette gamme de prix, et même à certains flagships Samsung, c’est un très bon haut-parleur.

Honor 70: logiciel

Le Honor 70 est livré avec Android 12. Par-dessus, nous avons la surcouche Magic UI de Honor, avec ses icônes d’applications arrondies et carrées, ses menus d’apparence assez stock, et quelques fonctionnalités toujours bienvenues comme un enregistreur d’écran. Le lanceur par défaut est également assez traditionnel et largement personnalisable, donc pas de plaintes à ce sujet.

Cependant, le smartphone est livré avec quelques bloatwares tels que TikTok, une application Booking.com, deux jeux, et un dossier « Top Apps », ainsi qu’une application Trip.com et WPS Office.

Le Honor 70 est livré avec le Google Play Store et les services Google Play, de sorte que vous n’avez pas à vous inquiéter de ne pas être en mesure de télécharger et d’utiliser vos applications préférées, ou de devoir les sideloader.

Donc, dans l’ensemble, l’interface Magic UI est belle, fonctionne parfaitement bien, et nous avons Android 12 avec le Google Play Store — tout cela est bien ! Mais à long terme, il n’est pas exactement clair si ce smartphone obtiendra des mises à jour logicielles majeures dans un ou deux ans, alors gardez cela à l’esprit.

Honor 70: caméras

À l’arrière, le Honor 70 est équipé d’une caméra principale de 54 mégapixels, d’une caméra ultra large de 50 mégapixels (qui fait office de macro) et d’une caméra de profondeur de 2 mégapixels. Voici les caractéristiques exactes, suivies d’exemples de photos :

Capteur photo principal de 54 mégapixels IMX800 Super Sensing (ouverture f/1,9)

Capteur ultra-large et macro de 50 mégapixels (ouverture f/2,2)

Capteur de profondeur de 2 mégapixels (ouverture f/2,4)

L’argument de vente pour ce smartphone de milieu de gamme est le capteur IMX800 de Sony. L’avantage de ce capteur est qu’il est assez grand, laissant entrer plus de lumière pour les photos, ce qui donne des clichés plus lumineux et plus colorés. Le traitement de l’intelligence artificielle de Honor ne fait pas de mal à cet égard non plus. Les photos prises avec le Honor 70 sont donc très belles — c’est une amélioration étonnamment notable par rapport au capteur photo de 108 mégapixels utilisé par le Honor 50. Les photos sont vives et lumineuses, surtout dans des conditions bien éclairées, mais aussi étonnamment dans l’obscurité.

Rejoignant cette caméra principale, la caméra ultra-large qui se double d’une caméra macro semblent produire des photos plus faibles et moins colorées. Les clichés ne sont pas terribles, mais je vous conseille d’utiliser la caméra principale lorsque vous le pouvez, car les photos prises avec celui-ci sont fantastiques.

L’appareil prend en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 4K à 30 images par seconde, ce qui est suffisant, bien que l’enregistrement à 60 images par seconde soit assez courant de nos jours et qu’il aurait été agréable de l’avoir en option. Il n’y a pas de stabilisation d’image optique, seulement électronique (EIS), mais la stabilisation vidéo est assez bonne. En ce qui concerne le zoom, nous n’avons pas non plus de zoom optique, mais un zoom numérique jusqu’à 6X (jusqu’à 10X pour les photos).

La qualité vidéo du Honor 70 est assez impressionnante pour son prix de milieu de gamme — nous avons non seulement une stabilisation solide, des couleurs plus vraies que nature, de la netteté, mais les caméras principale et large gèrent également bien les photos difficiles et lumineuses. Cette dernière partie prend un peu de temps pour que le capteur photo ajuste son exposition, mais tout de même.

Un portrait qui va plaire

En ce qui concerne la caméra frontale, elle est de 32 mégapixels (ouverture f/2,4). Elle fonctionne assez bien dans un bon éclairage, offrant des images nettes avec de bonnes couleurs réalistes, bien qu’il ait tendance à surexposer les zones lumineuses. Il convient de noter que, comme c’est la norme avec les smartphones chinois, il y a un filtre selfie de lissage de la peau qui est activé par défaut, donc si vous obtenez ce smartphone, n’oubliez pas de le désactiver pour des résultats plus fidèles à la réalité.

De plus, nous disposons d’un support pour les photos en mode portrait, qui floute l’arrière-plan pour faire ressortir le sujet, et qui fonctionne très bien pour détecter ce qui est le sujet et ce qui ne l’est pas. Les portraits sont très réussis, et le design branché de ce téléphone est bien adapté à son public (apparemment) cible d’influenceurs et d’utilisateurs de réseaux sociaux.

Honor 70: autonomie

Le Honor 70 est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 800 mAh, ce qui, étant donné la légèreté et de la finesse du smartphone, est assez impressionnant. Elle prend en charge les vitesses SuperCharge jusqu’à 66 W, et Honor a eu la gentillesse d’inclure un chargeur de 66 W dans la boîte. La charge de ce smartphone est en effet très rapide, 20 minutes à peine suffisant pour le faire passer de 0 à 60 %.

Quant à l’autonomie, Honor ne fait aucune déclaration, mais d’après mes tests, ce smartphone pourrait facilement tenir deux jours avec une utilisation légère. Ce qui, encore une fois, est impressionnant étant donné sa construction fine et légère.

Cependant, ce qui est un peu moins impressionnant, c’est l’absence de charge sans fil, donc si vous êtes quelqu’un qui aime la commodité que cela apporte, ce smartphone pourrait ne pas être pour vous.

Honor 70: verdict

Le Honor 70 est un très bon smartphone de milieu de gamme, performant, doté d’un bel écran légèrement incurvé, et fin et léger. En outre, il est doté de caméras très performantes et d’une version Android 12 assez standard avec le Google Play Store.

Certains de ses plus gros inconvénients incluent l’incertitude sur ses mises à jour logicielles, sa construction en plastique, et le manque de résistance à l’eau et de charge sans fil.