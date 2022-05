La puce A16 de l’iPhone 14 n’est pas si différente de l’A15 Bionic, tout comme le M2

Apple envisage de nouvelles puces pour la sortie prochaine de ses célèbres appareils, notamment l’iPhone 14 et un nouveau MacBook Air en 2022. Pourtant, les spéculations font déjà état de ses changements. Plus important encore, il n’y aurait pas de mises à jour significatives sur le nouveau matériel pour les puces de Apple A16 et Apple M2.

L’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo envisage un nouveau développement pour les entrailles de l’iPhone 14, et ce n’est pas quelque chose qui changera beaucoup pour les derniers appareils venant de la société. D’après son tweet, Apple utilisera le même processus de fabrication à 5 nanomètres que celui utilisé pour l’A15 Bionic, et c’est sur ce point que la société va se concentrer.

According to TSMC’s public announcements & the roadmap (source: https://t.co/EgzC8D1Wys):

1. Significantly better N3 & N4P won’t start mass production until 2023.

2. N5P & N4 are the latest technologies Apple can use for 2H22 products.

3. N4 has no advantages vs. N5P. https://t.co/k3OCX5EqjJ pic.twitter.com/kmzQEyxRkN

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 29, 2022