Samsung réduirait sa production de smartphones pour 2022

Tout ne va pas pour le mieux au pays des smartphones. Le secteur se dirigeait vers un ralentissement bien avant l’apparition de la Covid. L’époque glorieuse des marchés en expansion et des mises à jour semestrielles semble révolue, et les choses n’ont été qu’exacerbées par deux années de difficultés financières et de contraintes de la chaîne d’approvisionnement. Pour toutes ces raisons, il n’est pas surprenant que les fabricants revoient leur production.

Samsung réduirait le nombre de smartphones qu’elle prévoit de produire en 2022, de 310 millions à 280 millions, selon SamMobile, qui cite un rapport du média coréen Maeil Business News.

En termes absolus, cela représente toujours un grand nombre de smartphones, mais il s’agit d’une diminution relativement importante par rapport à l’objectif initial de l’entreprise (et par rapport au nombre de smartphones que l’entreprise et ses partenaires ont produit l’année dernière). Il semble qu’il y ait une tendance des fabricants à se préparer à ce que l’économie se dégrade avant de s’améliorer.

La baisse des objectifs de production toucherait les smartphones de toute la gamme, des modèles d’entrée de gamme aux fleurons. D’une certaine manière, réduire la production de ses smartphones les moins chers semble contre-intuitif — les gens ne seraient-ils pas plus nombreux à se tourner vers ces derniers en période de ralentissement économique ?

Mais c’est logique si l’on considère que l’alternative est de ne pas acheter de téléphone du tout ; les personnes qui sont sur le marché des smartphones d’entrée de gamme pourraient ne pas vouloir en acheter un nouveau à moins d’y être absolument obligées, et ceux qui ont des smartphones haut de gamme feraient probablement mieux de les garder un an ou deux de plus.

Apple également impacté

Samsung n’est pas le seul à ressentir les effets d’une pandémie persistante, de la guerre entre la Russie et l’Ukraine (qui a conduit l’entreprise, comme beaucoup d’autres, à interrompre ses expéditions vers la Russie) et d’une inflation toujours plus forte.

Apple s’attendrait également à des ventes relativement stagnantes cette année, puisqu’elle prévoit de produire à peu près le même nombre de smartphones qu’en 2021, malgré le fait qu’elle travaille probablement sur des mises à niveau assez importantes.