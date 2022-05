Android 13 Beta 2.1 arrive pour les smartphones Pixel

Google a commencé le déploiement d’une mise à jour mineure pour les bêta-testeurs d’Android 13 qui apporte une foule de correctifs pour résoudre les bugs connus. Baptisée Android 13 Beta 2.1 et disponible publiquement pour les smartphones Pixel, les notes de publication de la dernière version mentionnent quatre problèmes clés, en plus des traditionnelles améliorations de la stabilité du système qui sont attendues d’un correctif.

Les bêta-testeurs d’Android 13 avaient signalé des redémarrages aléatoires et des plantages de l’interface utilisateur lors de l’activation de la fonctionnalité de point d’accès ou de la déconnexion d’Android Auto après l’installation des builds de test. Google a corrigé ce problème avec la version bêta 2.1 d’Android 13. Un autre bug qui jouait continuellement le son de composition d’appel même pendant un appel en cours a également été corrigé. De même, un comportement inattendu du système qui poussait une liste vide de suggestions pendant la saisie a également été résolu.

J’ai testé la version bêta d’Android 13 sur un Pixel 5 et j’ai fréquemment rencontré des éléments d’interface utilisateur peu réactifs et des lags lors de l’utilisation quotidienne, dont beaucoup ne sont toujours pas résolus. Inutile de dire que si vous avez un Pixel comme smartphone au quotidien, vous devriez rester à l’écart de la version bêta. Si vous tenez absolument à expérimenter Android 13 plusieurs mois avant sa sortie publique et que vous vous interrogez sur la compatibilité matérielle, il peut maintenant être installé sur la série Pixel 4 et tous les modèles ultérieurs lancés après elle.

Android 13 vise la stabilité de la plateforme en juin et son déploiement stable devrait commencer vers la fin du quatrième trimestre de 2022.

Il n’y a pas beaucoup de changement en termes d’esthétique par rapport à Android 12, mais il y a un tas de mises à niveau fonctionnelles significatives dans le pipeline d’Android 13. La prochaine mise à jour d’Android apportera le support du Bluetooth LE Audio et du codec LC3, promettant une faible consommation d’énergie tout en diffusant de la musique sans compromettre la qualité audio.

De réelles nouveautés

Une autre mise à jour clé centrée sur l’audio est la prise en charge de l’audio spatial, qui apporte une expérience de son surround avec un sens directionnel tout en écoutant de la musique. En ce qui concerne les mises à niveau de la photo, la capture vidéo HDR sera activée pour les applications tierces. En ce qui concerne la sécurité, Google apportera un chiffrement de bout en bout aux discussions de groupe RCS dans l’application Messages. Les utilisateurs pourront également choisir la langue de l’interface utilisateur pour chaque application.

Android 13 devrait notamment ajouter un geste de retour prédictif qui indiquera à l’avance aux utilisateurs où un geste de retour va les mener. Google introduit également des contrôles plus granulaires pour limiter l’activité des applications dans Android 13, tandis que l’application Wallet fait son retour avec de nouvelles astuces telles que la possibilité de stocker des certificats de vaccination, des cartes d’identité et des permis de conduire, entre autres documents.