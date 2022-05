Apple dévoile le programme de la WWDC 2022, la keynote débutera le 6 juin à 19 heures

Alors que la conférence mondiale des développeurs d’Apple doit débuter le lundi 6 juin, Apple a rappelé à tous, en publiant un teaser, que l’événement annuel « approche à grands pas ». Les festivités de la WWDC 2022 débuteront à 19 heures, heure française, le 6 juin, et l’événement se déroulera jusqu’au vendredi 10 juin. L’événement se déroulera en ligne, mais un groupe de développeurs sélectionnés participera à une soirée de visionnage dans l’Apple Park.

Apple a publié en ce début de semaine le programme de la WWDC. La keynote débutera à 19 heures et sera suivie par le Platforms State of the Union à 22 heures. Le 6 juin à 2 heures, les Apple Design Awards seront annoncés. Le jour suivant, Apple diffusera des vidéos relatives aux nouvelles fonctionnalités d’iOS 16, iPadOS 16, tvOS 16, macOS 13 et watchOS 9.

Au cours des deux dernières années, la keynote était axée sur la sortie de logiciels uniquement, mais il n’est pas certain que cette tendance se poursuive cette année. En ce qui concerne iOS 16, nous nous attendons à voir des widgets plus grands et personnalisables, supposément connus en interne sous le nom de « InfoShack ». Les notifications sont censées être améliorées, bien qu’il ne soit pas encore certain de ce que cela signifie. Mark Gurman, de Bloomberg, a mentionné de « nouvelles façons d’interagir » pour iOS 16, mais nous devrons probablement attendre l’événement pour voir cela en action.

iPadOS 16 pourrait inclure des améliorations aux capacités multitâches de la tablette. Une option évoquée par Gurman est un « mode Pro » pour iPadOS qui permettrait aux utilisateurs de travailler sur des écrans plus grands. En ce qui concerne watchOS 9, Apple est censée apporter quelques modifications à ses cadrans de montre et ajouter un nouveau mode d’économie d’énergie qui permettra aux utilisateurs de l’Apple Watch de continuer à utiliser des applications et des fonctionnalités tout en économisant la batterie.

Comment suivre la conférence ?

Apple suggère aux développeurs de télécharger l’Apple Developer app sur l’App Store pour vivre virtuellement la WWDC 2022 et prendre connaissance de toutes les annonces qui seront faites lors de l’événement.

Vous pouvez suivre la WWDC 2022 en diffusant le flux sur Apple.com, l’application Apple Developer susmentionnée, le site web Apple Developer, Apple TV et YouTube.