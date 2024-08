Tumblr passe à WordPress : Une migration historique annoncée par Automattic

Bientôt, tous les blogs de Tumblr seront hébergés sur WordPress. Automattic, la société mère de WordPress et propriétaire de Tumblr, a annoncé son intention de migrer la plateforme de microblogging vers l’infrastructure de WordPress. Ce changement stratégique, annoncé en 2023, vise à améliorer l’intégration entre les deux plateformes, facilitant ainsi le partage de contenu pour les créateurs.

En 2019, Verizon Media a vendu Tumblr à Automattic, et le PDG d’Automattic, Matt Mullenweg, avait alors décrit Tumblr comme une « rampe d’accès » aux autres produits de son entreprise. Il voyait déjà à l’époque un potentiel pour attirer un public plus jeune vers WordPress grâce à Tumblr.

Maintenant, après plusieurs années de gestion, Automattic franchit une nouvelle étape en intégrant Tumblr à WordPress, sans toutefois modifier l’expérience utilisateur de Tumblr.

Ce qui change (et ce qui ne change pas) pour Tumblr

Matt Mullenweg a clairement indiqué que la transition ne vise pas à transformer Tumblr en WordPress. L’objectif est de maintenir l’identité propre de Tumblr, avec son interface de publication simplifiée et son orientation produit unique.

La migration concerne essentiellement l’infrastructure, c’est-à-dire que Tumblr fonctionnera désormais sur le backend de WordPress, mais les utilisateurs ne devraient pas percevoir de différence notable dans leur utilisation quotidienne.

La migration de Tumblr vers WordPress présente plusieurs avantages. D’une part, elle simplifie le partage de contenu entre les deux plateformes, permettant aux créateurs de publier sur l’une et de facilement diffuser sur l’autre. De plus, Tumblr bénéficiera de l’infrastructure robuste de WordPress.com, ainsi que des efforts continus de développement de la communauté open source WordPress.

Inversement, les outils et innovations développés pour Tumblr pourront enrichir l’écosystème WordPress.

« Nous pouvons construire quelque chose une seule fois et l’apporter à WordPress et à Tumblr », peut-on lire dans l’article. « Tumblr bénéficiera de l’effort collectif du projet WordPress open source ». Automattic reconnaît toutefois que la démarche « ne sera pas facile ». Il ne précise pas non plus quand la migration sera terminée.

Un défi technique majeur

Automattic se prépare à relever un défi technique d’envergure. Avec plus d’un demi-milliard de blogs hébergés sur Tumblr, la migration est présentée comme l’une des plus grandes de l’histoire d’Internet. Bien que complexe, cette opération est jugée cruciale pour l’avenir des deux plateformes et pour renforcer leur synergie.

Depuis sa création, Automattic s’est forgé une réputation en rachetant des projets plus petits qui complètent son écosystème et en les faisant évoluer de manière à apporter des bénéfices concrets aux utilisateurs. Tumblr ne fait pas exception à cette stratégie. En intégrant Tumblr à WordPress, Automattic continue d’investir dans l’innovation tout en préservant les caractéristiques qui font la force de chaque plateforme.