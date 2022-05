Le Surface Duo pourrait passer à un seul écran pliable si l’on en croit ce brevet

Quoi que l’avenir nous réserve, le bruit court qu’il n’y a pas de Surface Duo 3 prévu pour cette année, car Microsoft est occupée à affiner le côté logiciel des choses, et tout appareil de nouvelle génération ne sera pas là avant 2023 (au plus tôt).

Comme toujours avec les brevets, ne vous emballez pas trop vite à leur apparition : ce n’est pas parce qu’une technologie est explorée et fait l’objet d’un brevet qu’elle sera un jour utilisée. Même si Microsoft utilise ce type de mise en œuvre pour un écran pliable, il se peut qu’il ne soit pas intégré au Surface Duo 3, qui semble être le candidat le plus probable à l’heure actuelle.

L’idée est que les fentes de la plaque arrière susmentionnée évitent de tels problèmes autour du pliage mécanique de la zone de pliage, et pourraient assurer un dispositif pliable sans faille qui devrait finir par être beaucoup plus mince que l’actuel Surface Duo 2.

Microsoft fait remarquer que certaines solutions pour un écran pliable — comme une « couche de verre ultra-mince avec un film plastique » — ont tendance à présenter des défauts physiques comme des plis ou des rides le long du pli de l’écran (et qu’elles sont également plus susceptibles de se fissurer).

Lorsqu’on parle de smartphones pliables de type « livre », le marché a pris deux voies différentes. Il y a le Galaxy Z Fold 3 , où le grand écran se replie et reste à l’intérieur de la coque du smartphone, avec un écran secondaire à l’extérieur, que vous pouvez utiliser pour des opérations rapides, comme un « smartphone normal ». Ensuite, il y a la manière Huawei Mate Xs 2, où l’écran se plie sur le côté extérieur de l’appareil — ainsi, lorsqu’il est plié, vous utilisez toujours ce grand écran comme source principale de visualisation et d’utilisation.