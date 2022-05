L’Apple Car fait de sérieux progrès, et pourrait sortir en 2025

Apple travaillerait à lancer une Apple Car entièrement autonome dès 2025, ce qui pourrait bouleverser l’industrie automobile. Apple travaillerait sur l’Apple Car, connue sous le nom de code « Project Titan », depuis des années. L’entreprise a tenté de conclure des accords de fabrication avec divers constructeurs automobiles et n’a cessé de tergiverser sur la nature exacte de l’Apple Car. Selon Bloomberg, les plans de la société sont en train de se préciser, avec des débuts proposés dès 2025.

Apple a travaillé sur deux approches différentes avec le projet Titan : l’une étant un véhicule plus traditionnel, avec des capacités limitées de conduite autonome, et l’autre un véhicule complètement autonome qui ne nécessite aucune interaction humaine. Selon les sources de Bloomberg, la société a opté pour cette dernière option sous la direction du chef de projet Kevin Lynch.

Si Apple est en mesure de tenir ses promesses, cela pourrait bouleverser l’ensemble du secteur automobile. Les constructeurs automobiles, grands et petits, se sont efforcés de résoudre le problème de la conduite autonome, avec plus ou moins de succès. En fin de compte, aucun constructeur automobile n’a réussi à fabriquer un véhicule véritablement autonome, qui ne nécessite aucune interaction humaine.

En fait, on pense que l’Apple Car sera livrée sans volant ni pédales de commande, bien qu’elle puisse offrir un moyen de prendre le contrôle en cas d’urgence. La voiture pourrait également comporter des sièges sur les côtés de la voiture, plutôt que la configuration traditionnelle, ce qui permettrait aux passagers de se rendre plus facilement visite les uns aux autres.

Apple envisagerait d’installer un système d’info-divertissement — peut-être basé sur un iPad — au centre du véhicule. Il serait ainsi plus facile pour tous les passagers d’interagir avec lui et d’obtenir des informations pertinentes sur leur voyage.

Diverses équipes engagées

Il est intéressant de noter que, selon les sources de Bloomberg, c’est le groupe de conception des puces de l’entreprise qui a travaillé sur les processeurs qui alimenteront l’intelligence artificielle de la voiture, plutôt que le groupe automobile lui-même. Étant donné l’expérience du groupe de conception de puces avec les gammes de puces M1 et A, cette décision est tout à fait logique. Apple se concentre aussi largement sur la sécurité, visant à fournir davantage de mesures de sécurité que Tesla ou Waymo.

La longue et difficile période de gestation de l’Apple Car souligne à quel point il est plus complexe de concevoir et de développer une voiture que de concevoir et de développer les gadgets grand public pour lesquels Apple est le plus connu. Il reste également à savoir quelle entreprise fabriquera la voiture pour Apple. Comme pour sa technologie grand public, qui est « conçue en Californie » mais fabriquée en Chine, en Inde et au Vietnam, Apple ne possède aucune usine susceptible de produire une voiture. Cela signifie qu’Apple devra inévitablement s’associer à un autre constructeur automobile pour commercialiser son Apple Car

Seul le temps nous dira si Apple réussit avec le projet Titan. Mais si c’est le cas, l’industrie automobile pourrait rejoindre la liste des industries réimaginées et révolutionnées par Apple.