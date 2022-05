Build 2022 : Microsoft ouvre enfin les widgets aux développeurs dans la mise à jour de Windows 11

À quelques semaines de la WWDC 2022, il pourrait s’agir d’une amélioration substantielle qui pourrait permettre de rivaliser avec les widgets qu’Apple met à disposition dans iOS 16, iPadOS et macOS. Les widgets sur iOS ont transformé l’apparence des écrans d’accueil pour les utilisateurs d’un iPhone — au lieu d’une grille d’icônes, il y en a qui ne présentent que des widgets, petits et grands.

En ce qui concerne la situation actuelle, Windows 11 ne comprend que des widgets système d’applications telles que Calendrier, To-do, Outlook, Météo, Jeux, Photos, et plus encore. Mais maintenant, à mesure que nous avançons, les gens seront en mesure d’ajouter davantage d’applications au panneau des widgets, ce qui le rendra réellement utile .

Panos Panay, de Microsoft, a déclaré : « Nous sommes enthousiasmés par le retour d’information des clients sur les widgets à ce jour. Les gens apprécient l’accès rapide au contenu le plus important pour eux, d’une manière transparente et sans rupture de flux. Dès la fin de l’année, vous pourrez commencer à créer des widgets en tant qu’expériences compagnons pour vos applications Win32 et PWA sur Windows 11, grâce à la plateforme Adaptive Cards ».

Il est révélé que Microsoft va ouvrir les portes aux développeurs tiers pour fournir des widgets aux utilisateurs, et cela commencera à prendre forme plus tard cette année.