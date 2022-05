Build 2022 : la fonction de partage en direct pour Teams, le partage d’écran 2.0

Lors de sa conférence annuelle Build 2022 pour les développeurs, Microsoft a annoncé Live Share pour Teams, une nouvelle fonctionnalité qui pourrait remplacer les ennuyeux partages d’écran. L’expérience est conçue pour rendre vos réunions plus collaboratives et engageantes, afin que vous puissiez interagir avec et partager du contenu dans une réunion de nouvelles façons.

Microsoft pense qu’elle peut vous aider à mieux interagir avec les applications partagées directement dans la fenêtre d’une réunion Teams. Il appartiendra aux développeurs d’applications de l’activer, mais Live Share dans la scène de réunion Teams devrait vous permettre d’annoter, de modifier, de faire un zoom avant et arrière et d’interagir avec le contenu partagé.

Comme on le voit dans l’exemple ci-dessous, avec Hexagon Live Share dans Teams, les ingénieurs peuvent annoter et modifier des modèles et des simulations 3D dans Teams. Le flux vidéo Teams se trouve en haut de l’application, où tout le monde peut se voir, et le modèle 3D se trouve en bas, avec des commandes pour pointer un point de vue spécifique et demander le contrôle du modèle.

De nouvelles extensions du SDK Teams, qui est actuellement en avant-première, permettront aux développeurs et aux fournisseurs de logiciels indépendants d’intégrer ces fonctionnalités dans leurs applications. L’outillage pour cette expérience est basé sur le Framework Fluid de Microsoft. Parmi les partenaires avec lesquels Microsoft a travaillé sur cette fonctionnalité figurent Hexagon, Frame.io, Skillsoft et Makecode. Les extensions auxquelles les développeurs peuvent accéder sont déjà disponibles sur le site Web de Microsoft.

Puisque Teams est le point central de Microsoft à Build, plusieurs autres fonctionnalités ont été annoncées pour le service. Par exemple, à partir de cet été, il y aura une nouvelle fonctionnalité de déploiement de liens. Si elle est activée par un développeur d’applications, elle permettra aux utilisateurs de prévisualiser le contenu associé à un lien partagé dans Teams, même si cette application n’est pas installée.

De multiples fonctionnalités de Teams centrées sur les développeurs

D’autres fonctionnalités de Teams centrées sur les développeurs, mentionnées par Microsoft lors de la Build 2022, sont conçues pour aider les développeurs à intégrer les fonctionnalités de collaboration de Teams, comme le chat et les réunions. Il s’agit notamment des nouvelles API Approvals, des API Microsoft Graph pour Teams et du générateur d’applications types d’Azure Communication Services.

Sans oublier les autres fonctionnalités de Teams qui, selon Microsoft, pourraient offrir aux développeurs de nouvelles façons d’accroître l’engagement des utilisateurs dans Teams. Il s’agit notamment de mises à jour de l’App Store Teams pour améliorer la visibilité, d’API pour les achats in-app et de nouvelles capacités de gestion des licences pour les applications Teams. Il y a même plusieurs nouvelles applications collaboratives des partenaires de Microsoft, comme l’application Bosch Cognitive Service Maintenance, Figma, et l’application MURAL pour Teams.