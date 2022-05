WhatsApp ne fonctionnera plus sur les iPhone fonctionnant sous iOS 10 et iOS 11 fin octobre

Malgré toutes les controverses auxquelles sa société mère Meta a été confrontée, WhatsApp reste l’un des services de messagerie instantanée les plus utilisés dans le monde. WhatsApp cessera de fonctionner sur les iPhone fonctionnant sous iOS 10 et iOS 11 plus tard cette année, rapporte WABetaInfo. Le centre d’aide de WhatsApp indique également que seules les versions iOS 12 et plus récentes sont prises en charge actuellement.

WhatsApp, propriété de Meta (anciennement Facebook), est l’une des applications de messagerie instantanée les plus populaires au monde et la société ajoute souvent de nouvelles fonctionnalités à l’application. Les anciens systèmes d’exploitation peuvent ne pas prendre en charge les nouvelles fonctionnalités, c’est pourquoi les nouvelles versions ne fonctionnent pas sur les anciennes plateformes.

La prise en charge des anciens systèmes d’exploitation coûte également de l’argent, et cela n’a pas de sens si seul un petit pourcentage de personnes est sur les anciennes plateformes.

WhatsApp a commencé à avertir les utilisateurs d’iPhone sous iOS 10 et iOS 11 qu’ils doivent passer à iOS 12 ou à une version plus récente pour continuer à utiliser l’application. Sinon, l’application cessera de fonctionner sur leurs smartphones après le 24 octobre — ce n’est peut-être pas une coïncidence si iOS 16 sera très probablement lancé à cette date également.

Au cas où vous vous poseriez la question, l’iPhone 5 et l’iPhone 5c sont les deux smartphones qui fonctionnent sous iOS 10 et iOS 11 pour le moment et ils ne sont pas éligibles pour une autre mise à jour de l’OS. Si l’on considère que ces appareils sont sortis il y a environ 10 ans, on peut supposer que peu de gens les utilisent encore.

Pas une catastrophe

Les consommateurs qui possèdent un iPhone 5 S, un iPhone 6 ou un iPhone 6 S peuvent continuer à utiliser l’application, pour l’instant. Si vous êtes un utilisateur d’Android, votre smartphone doit être sous OS 4.1 ou plus récent.

Il est préférable de procéder à une mise à niveau si votre smartphone n’est plus pris en charge par les mises à jour de sécurité, sinon vous vous exposez à des risques. Si votre budget est serré, il existe de nombreuses options bon marché. Sinon, vous pouvez toujours chercher des alternatives à WhatsApp ou vous contenter de simples SMS.