Uber Eats prévoit d’utiliser des robots et des véhicules utilitaires pour la livraison de nourriture

Au cours des deux dernières années, nous avons vu des entreprises explorer l’idée de solutions de livraison autonome sans contact, notamment après que la pandémie de COVID-19 a frappé le monde. Il semble que Uber s’essaye maintenant à la livraison autonome de nourriture pour Uber Eats à Los Angeles, en collaboration avec deux entreprises.

Uber a annoncé deux programmes pilotes de livraison autonome de nourriture en collaboration avec Serve Robotics, qui est une startup de livraison robotique sur les trottoirs, et Motional, une société de technologie audiovisuelle. Ces deux programmes sont censés marquer le « travail continu de la société pour apporter une technologie autonome sûre, fiable et abordable aux commerçants et aux consommateurs du monde entier ».

Uber Eats utilisera ces programmes pour tirer parti des véhicules et robots autonomes de ses partenaires respectifs pour la livraison de nourriture à Los Angeles. Bien que les programmes démarrent à petite échelle, Uber estime qu’il s’agit de la première étape de l’entreprise pour offrir une livraison de nourriture autonome fiable.

Dans un premier temps, le système autonome de livraison de nourriture d’Uber Eats ne livrera que les aliments de quelques commerçants et revendeurs locaux, dont un café biologique et un salon de jus de fruits nommé Kreation. Alors que le programme de Motional se concentrera sur les livraisons plus longues dans la région de Santa Monica, Serve Robotics se chargera des livraisons sur de courtes distances. Cela est vraisemblablement dû au fait que l’entreprise se concentre sur les robots de livraison plutôt que sur les véhicules.

« Ces deux projets pilotes nous permettront d’apprendre ce que les clients veulent réellement, ce que les commerçants veulent réellement et ce qui est logique en matière de livraison, alors que nous commençons à intégrer notre plateforme avec des sociétés de transport aérien. Nous espérons que ces projets seront couronnés de succès, que nous en tirerons des enseignements au cours des prochains mois et que nous saurons comment les étendre », a déclaré un porte-parole d’Uber à TechCrunch.

Un simple pilote pour le moment

Les clients seront facturés pour les livraisons en plus du coût de la nourriture, selon Uber. Cependant, il convient de noter que Motional aurait besoin d’un permis de déploiement du Department of Motor Vehicle (DMV) pour pouvoir facturer des frais pour les livraisons autonomes. En réponse à cette question, Motional a déclaré qu’il n’y aura pas de frais spécifiques à la livraison par un véhicule Motional pendant le pilote.

Quant à Serve Robotics, TechCrunch mentionne qu’il n’y a pas de loi qui empêche les entreprises d’utiliser des robots de trottoir pour les livraisons. C’est donc claire d’un point de vue juridique. Cependant, un opérateur humain à distance sera utilisé pour contrôler les robots dans certaines situations, comme traverser la route.

Il convient de préciser que les programmes pilotes constituent les premiers pas d’Uber dans le domaine des solutions de livraison autonomes. Il faudra donc un certain temps à la société pour étendre ses services et les rendre disponibles dans d’autres régions.