Apple a déposé plusieurs brevets avancés, essayant d’améliorer les fonctionnalités de ses appareils au cours des dernières années d’une manière ou d’une autre.

Maintenant, un récent brevet provenant du géant de Cupertino suggère que la firme travaille sur le développement de zones de saisie invisibles pour l’Apple Watch, les iPhone, l’Apple Pencil et les MacBook afin de se débarrasser des boutons physiques, ce qui est quelque chose que nous entendons être la motivation d’Apple.

L’Office américain des brevets et des marques (USPTO) a récemment révélé un brevet d’Apple intitulé « Concealable input region for an electronic device » (zone de saisie dissimulable pour un appareil électronique) qui décrit une technologie de micro-perforation pour développer des zones de saisie sur divers appareils Apple. Ces zones de saisie, selon le brevet, seront invisibles à l’œil nu et se fondront parfaitement dans le design de l’appareil correspondant. Toutefois, en cas de besoin, ces zones pourraient devenir des boutons virtuels ou des graphiques de notification.

Le brevet mentionne qu’Apple pourrait utiliser un ensemble de micro-perforations tactiles sur l’extérieur d’un appareil pour développer les zones de saisie dissimulables. Dans ses dessins conceptuels, la société a montré comment elle pourrait utiliser cette technologie pour remplacer les boutons physiques de ses appareils par de telles zones interactives « invisibles ».

Apple affirme que cette technologie fonctionnera avec le verre, la céramique et le plastique. Elle pourrait éliminer le besoin de « gros boutons, touches ou autres structures à actionnement mécanique », comme la couronne de l’Apple Watch ou le bouton d’alimentation des modèles d’iPhone. Sur l’Apple Pencil, la technologie peut être utilisée pour placer une zone de saisie plate dans une position facilement accessible sans avoir besoin d’un bouton physique.

Un simple brevet pour le moment

La technologie semble assez intéressante et semble également analogue à celle utilisée par Apple sur son HomePod et son HomePod mini. Pour ceux qui l’ignorent, il existe une zone de saisie interactive sur le dessus du HomePod qui s’allume lorsque Siri est activé.

Cela semble également être une autre idée d’Apple pour perdre les boutons physiques. La rumeur veut déjà que l’entreprise lance un iPhone sans port et les modèles 2023 pourraient également se passer d’un emplacement SIM. Avec ce brevet, la vision d’Apple s’applique également à d’autres produits. Quant à la disponibilité de cette technologie, il est actuellement difficile de dire ce qui va se passer. Il ne s’agit que d’un brevet pour l’instant.