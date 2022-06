Mastercard proposera bientôt des méthodes de paiement biométriques

Mastercard va bientôt permettre aux consommateurs de payer avec un sourire ou un signe de la main, a révélé la société. Le géant des paiements a annoncé qu’il allait bientôt déployer un nouveau programme de paiement biométrique, qui définira un ensemble de normes auxquelles les banques, les commerçants et les fournisseurs de technologie devront se conformer lorsque les gens paieront en utilisant la biométrie.

La société a annoncé que le nouveau programme de paiement biométrique, qui représente “le premier framework technologique du genre à contribuer à l’établissement de normes pour de nouvelles façons de payer dans les boutiques de toutes tailles“, qu’il s’agisse de grandes enseignes ou de magasins de quartier. Le nouveau programme définit de nouvelles normes auxquelles les banques et les commerçants peuvent adhérer et se conformer, afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données personnelles et autres, car après tout, il s’agit de traiter des visages et des empreintes de mains.

Cette annonce s’accompagne d’une étude indiquant que 74 % des consommateurs mondiaux ont une attitude positive à l’égard de la technologie biométrique et que le marché de la technologie biométrique sans contact devrait atteindre 18,6 milliards de dollars d’ici 2026.

Les participants au programme Biometric Checkout de Mastercard, tels que les petites entreprises effectuant des paiements, pourront proposer aux consommateurs de s’inscrire pour effectuer des paiements biométriques. Une fois qu’ils auront adhéré au programme, les clients pourront simplement vérifier la facture et sourire devant une caméra ou passer leur main devant un lecteur pour payer.

Mastercard a souligné les avantages pour les commerçants traitant les paiements par carte de crédit, tels que des temps de transaction plus rapides et des files d’attente plus courtes, ainsi qu’une meilleure hygiène et une sécurité accrue.

Un pilote au Brésil

Le prochain système de paiement pourra également être intégré à des programmes de fidélité et à des recommandations personnalisés pour aider les consommateurs à trouver des produits susceptibles de les intéresser en fonction de leurs précédents achats, selon Mastercard.

Le premier pilote doit être lancé cette semaine au Brésil avec la start-up locale Payface et la chaîne de supermarchés St Marche. Dans le cadre de ce projet pilote, la technologie de Payface sera mise en œuvre dans cinq supermarchés St Marche à São Paulo. Mastercard indique que d’autres projets pilotes sont prévus au Moyen-Orient et en Asie, et qu’elle travaille avec des partenaires tels que NEC, Aurus, PaybyFace, PopID et Fujitsu.

L’utilisation de la reconnaissance faciale ou de l’empreinte de la main soulève de nombreuses questions en matière de protection de la vie privée. Jusqu’à ce que Mastercard puisse fournir plus d’informations sur la façon dont elle traite ces informations, je doute que beaucoup de gens veuillent volontairement donner leurs données pour qu’elles soient stockées dans une base de données. Même si les données sont entièrement chiffrées et sauvegardées par un système de sécurité valant des milliards d’euros, cela laisse toujours la possibilité aux hackers de trouver une faille et de tenter d’accéder aux informations.

Les informations biométriques ne quittent généralement jamais l’appareil (sur les smartphones, les ordinateurs et les tablettes), ce qui rend la reconnaissance faciale, le scan de l’iris et la reconnaissance des empreintes digitales transparents et sûrs. Bien que Mastercard ait une excellente réputation en matière de protection et de sécurité des informations privées, le système nouvellement introduit soulève de nombreux signaux d’alarme. Le système est facultatif et très limité pour le moment, et nous espérons qu’il le restera.