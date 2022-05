Le Framework Laptop offre désormais une mise à niveau du processeur Intel

Framework est un peu une licorne dans le secteur de l’électronique grand public en raison de son engagement en faveur d’un ordinateur portable modulaire et réparable. Si l’idée d’un smartphone modulaire est peut-être morte, un ordinateur portable modulaire a encore un avenir prometteur . La possibilité de « construire » un ordinateur portable comme vous le feriez pour un ordinateur de bureau est séduisante, non seulement pour le droit de réparation, mais aussi pour la réduction des déchets électroniques.

C’est non seulement une aubaine pour ceux qui aiment le DIY, mais c’est aussi une grande déclaration dans le mouvement du droit à la réparation. Le Framework Laptop DIY Edition vous permet essentiellement de personnaliser et d’assembler un ordinateur portable comme vous le feriez pour un ordinateur de bureau.

Tout se passe sur le Framework Marketplace , où vous pouvez également échanger des composants tels que le clavier et le support des touches, la carte audio, les antennes sans fil, l’écran et même la charnière. En fait, vous pouvez remplacer presque toutes les pièces principales de l’ordinateur portable.

En outre, Framework proposera une carte d’extension Ethernet, qui était l’une des demandes les plus populaires. Elle utilise un contrôleur Realtek RTL8156 et prend en charge 2,5 Gb/s. Elle sera disponible plus tard dans l’année.

Pour ceux qui souhaitent précommander les processeurs Intel, Framework propose d’acheter les Core i7-1280P, Core i7-1260P et Core i5-1240P . Le premier cité sera vendu au prix de 1 288 euros, tandis que le second sera vendu au prix de 898 euros.

Le Framework Laptop est l’un des gadgets technologiques les plus originaux qui soient, car il s’agit d’un ordinateur portable entièrement modulaire et évolutif. Mais à quel point est-il évolutif ? Pour le prouver, Framework vend aujourd’hui une mise à niveau du processeur vers les derniers processeurs Intel de 12e génération , qui sont désormais disponibles en précommande .