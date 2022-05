Amazon Fire OS 8, la surcouche basée sur Android 11, débarque cet été

Fire OS est le système d’exploitation basé sur Android qu’Amazon utilise pour ses tablettes Fire et ses appareils Fire TV, et la version 8 du système d’exploitation devrait être une mise à jour assez importante , bien qu’il ne soit pas clair si les utilisateurs remarquent vraiment une grande différence.

La nouvelle tablette Amazon Fire 7 (2022) apporte un meilleur processeur, davantage de mémoire et une plus grande autonomie à la tablette d’entrée de gamme d’Amazon. La tablette à 79,99 euros sera également la première à être livrée avec Fire OS 8 lorsque la nouvelle Fire 7 commencera à être livrée le 29 juin 2022 .