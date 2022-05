Microsoft Edge améliore vos applications Web installées

Chrome offre depuis un certain temps déjà la possibilité « d’installer » des applications Web sur votre ordinateur, et cette fonctionnalité est également disponible sur le nouveau navigateur Edge basé sur Chromium. Aujourd’hui, le navigateur Microsoft Edge dispose désormais d’un moyen plus facile de gérer les applications Web, et d’autres améliorations sont prévues.

Microsoft Edge vous permet d’installer des applications Web (pour autant que celles-ci l’autorisent), ce qui les place ensuite dans le menu Démarrer de Windows ou dans le dossier Applications de macOS. Vous pouviez déjà les gérer ou les désinstaller plus tard en ouvrant l’application, ou en les recherchant dans la liste « Applications & fonctionnalités » de Windows, mais Microsoft a facilité le processus avec la mise à jour Edge v101 en avril.

Microsoft Edge dispose désormais d’un hub Applications, auquel vous pouvez accéder à partir du menu principal (cliquez sur « Applications » dans le menu principal d’Edge) ou en épinglant le bouton Applications à la barre d’outils. Le hub est un panneau d’accès rapide aux applications Web que vous avez déjà installées, et il y a un bouton pour installer un site que vous avez ouvert. Il existe également une page d’applications plus grande (accessible depuis « Gérer les applications » dans le menu ou edge://apps), illustrée ci-dessous.

Ces fonctionnalités ont déjà été déployées, mais Microsoft en prévoit d’autres. La société teste actuellement une nouvelle option de « synchronisation des applications », qui synchronisera la liste des applications Web que vous avez installées sur l’un de vos ordinateurs. Cette option n’installera pas automatiquement chaque application Web sur tous vos ordinateurs, mais elle vous offrira un bouton d’installation en un clic pour chaque application, ce qui pourrait être plus rapide que de les retrouver sur chaque ordinateur.

La nouvelle fonction de synchronisation des applications peut être testée dans la version bêta de Microsoft Edge (plus précisément la version 102 et les versions ultérieures), et il est prévu de la déployer dans le navigateur normal « au cours des prochains mois ».

L’initiative Web Capabilities Project

Ces améliorations interviennent alors que Google et Microsoft ont travaillé à l’intégration de nouvelles API dans leurs navigateurs, dans le cadre du projet Fugu (également connu sous le nom de Web Capabilities Project). Cet effort a débouché sur de nouvelles capacités pour les applications Web, comme l’accès limité au système de fichiers, les badges sur les icônes des applications Web, la lecture et l’écriture dans le presse-papiers, et de nombreuses autres fonctionnalités qui n’étaient disponibles que pour les applications natives dans le passé.

Toutes les modifications apportées récemment à Edge n’ont cependant pas été positives. De nombreuses personnes se sont plaintes après que Microsoft a ajouté une option intégrée « Acheter maintenant, payer plus tard » (BNPL) lors d’achats en ligne, encourageant essentiellement les gens à mettre en place des paiements à crédit pour les achats.