Le Garmin Varia RCT715 est l’accessoire ultime pour les cyclistes

Aujourd’hui, Garmin a annoncé un nouveau système de radar Varia 3-en-1 pour aider les cyclistes et les motards à rester en sécurité sur la route. Le Garmin Varia RCT715 est un feu arrière activé par radar avec une caméra intégrée qui surveille vos arrières.

Comme tous les cyclistes invétérés le savent, Garmin fabrique d’excellents produits destinés à assurer notre sécurité sur la route. Des systèmes de radar aux ordinateurs de vélo offrant la navigation et le GPS.

Le système Garmin Varia offre un radar orienté à l’arrière pour avertir les cyclistes des véhicules qui s’approchent d’eux par l’arrière. Vous recevrez un avertissement sonore et même visuel si le Varia est connecté à un compteur de vélo Garmin, à votre smartphone logé sur la potence, ou même à une montre. Le système vous indique le lieu et la vitesse des véhicules en approche.

Et même si c’est très bien, le nouveau Garmin Varia RCT715 passe à la vitesse supérieure en proposant un radar, un feu arrière à LED lumineux et une caméra intégrée 1080p à 30 fps qui enregistre en permanence. Il fait tout cela.

Le radar inclus peut détecter les véhicules en approche jusqu’à 140 mètres de distance et commencer à alerter instantanément les conducteurs. La voiture peut également vous voir, même en plein jour, grâce à une LED lumineuse qui, selon Garmin, est visible à plus d’un kilomètre.

Un enregistrement vidéo en continu

Mais maintenant, ce dernier produit ajoute l’enregistrement vidéo HD en 1080p en continu avec un champ de vision de 140 degrés, et il enregistre automatiquement les clips vidéo sur l’application Varia en cas d’incident ou d’accident.

Selon Garmin, ce dernier système de caméra radar de feu arrière orienté vers l’arrière durera entre 4 et 6 heures par charge, selon le réglage de la lumière LED, tout en continuant à enregistrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Cette fois-ci, vous bénéficiez d’une recharge USB-C et d’une résistance à l’eau IPX7, et il est livré avec une carte micro SD de 16 Go pour le stockage.

Le Garmin Varia RCT715 est doté d’un système de montage facile à utiliser et sécurisé qui fonctionne pour presque tous les vélos grâce à des cales pour les tiges de selle rondes, aérodynamiques et en forme de d. Il fait tout, mais c’est le Varia le plus cher à ce jour, à 399,99 euros.