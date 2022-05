TikTok s’intéresserait aux jeux pour passer davantage de temps sur l’application

TikTok, le très populaire réseau social qui compte un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, pense apparemment que l’on ne passe pas assez de temps à consommer du contenu sur la plateforme.

L’entreprise qui appartient au conglomérat chinois ByteDance, TikTok, s’apprête à se lancer dans les jeux et a commencé par des tests au Vietnam, selon un nouveau rapport de Reuters.

Contrairement aux vidéos TikTok, qui peuvent durer de 15 secondes à 30 minutes, les jeux pourraient maintenir les utilisateurs engagés pendant bien plus longtemps, surtout si la plateforme introduit des jeux d’adresse qui frustrent les utilisateurs et les obligent à essayer encore et encore jusqu’à ce qu’ils gagnent. Reuters note que les jeux permettraient aux membres de rester plus longtemps sur l’application, même si l’on peut se demander si la pléthore de vidéos diffusées en direct actuellement disponibles ne le fait pas déjà.

La société a plus ou moins confirmé ses projets à Reuters, en précisant qu’elle testait des jeux HTML 5 (à faible bande passante et adaptés aux navigateurs) sur TikTok.

En fait, vous pouvez déjà trouver ce type de contenu. Le développeur de jeux mobiles Zynga propose un jeu appelé Disco Loco 3D. Il s’agit d’un jeu de type Beat Saber dans lequel vous contrôlez une petite danseuse, que vous faites glisser d’avant en arrière sur l’écran pour qu’elle puisse rencontrer des cœurs et éviter les obstacles. Le jeu n’est pas une vidéo TikTok traditionnelle. Il s’agit plutôt d’un filtre personnalisé construit par Zynga. Vous devez d’abord trouver le compte Disco Loco 3D, puis cliquer sur le filtre promu pour commencer à jouer. À partir de là, le jeu ressemble à un jeu mobile rudimentaire, mais amusant.

Une fausse bonne idée !

TikTok est suffisamment populaire pour que pratiquement toutes les autres plateformes, y compris SnapChat, Facebook et Instagram, se demandent comment rivaliser avec le flux vidéo addictif de TikTok. Elles ont toutes créé des produits pour le concurrencer, mais il n’est pas certain qu’ils parviennent à freiner la croissance fulgurante de TikTok.

Pourtant, TikTok ressent clairement le besoin de défendre sa position. La création d’une bibliothèque complète de jeux mobiles pourrait être un moyen de le faire, mais ces jeux se sentiront-ils un jour natifs de la plateforme ?