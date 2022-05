Amazon met enfin à jour sa tablette Fire 7 en ajoutant l’USB-C

Amazon a finalement mis à jour sa populaire tablette Fire 7, et wow, quelle fantastique mise à niveau c’est ! La tablette a reçu une suite complète de nouvelles mises à niveau matérielles, une meilleure autonomie de la batterie, des performances plus fluides, et, le meilleur de tous, elle dispose d’un port USB-C.

Nous ne savons pas pourquoi Amazon a mis tant d’années à abandonner le micro-USB et à introduire l’USB-C dans sa tablette de 7 pouces. Après tout, sa tablette Fire HD 8 est équipée de ce type de connecteur depuis deux ans maintenant. Quoi qu’il en soit, je suis heureux de voir cette fonctionnalité, car cela signifie que la tablette sera probablement en mesure de se charger beaucoup plus rapidement qu’auparavant.

En outre, la Fire 7 est équipée d’un processeur quadricœur 30 % plus rapide que son prédécesseur, et elle dispose de deux fois plus de RAM. Cela devrait faciliter l’exécution d’applications plus intensives et même le passage d’une application à l’autre sans décalage notable.

La tablette a une autonomie prévue de 10 heures, même si vous passez ce temps à regarder Netflix sur son écran de 7 pouces en 1024 x 600 pixels, ou à jouer sur d’autres applications. Bien entendu, vous aurez également accès à Alexa sur les tablettes.

Vous voulez prendre des photos ou faire des appels vidéo avec la Fire 7 ? Aucun problème. Elle dispose désormais de caméras de 2 mégapixels à l’avant et à l’arrière de l’appareil, et peut prendre en charge les vidéos en HD 720p. Ce n’est certainement pas la meilleure caméra que nous ayons vu sur une tablette, mais c’est mieux que rien.

Prix et disponibilité

Il faut 4 heures pour charger la tablette à l’aide d’un chargeur USB-C de 5W, et la tablette ne dispose que d’un seul haut-parleur mono. Comme toutes les tablettes Amazon, la Fire 7 est livrée avec Fire OS, qui est une version dérivée du système d’exploitation Android de Google, avec le lanceur, l’interface utilisateur et la boutique d’applications d’Amazon préinstallés, entre autres choses.

La tablette Fire 7 est désormais disponible en précommande sur le site d’Amazon, et sa sortie officielle est prévue pour le 29 juin. Vous avez le choix entre plusieurs configurations, avec des options de stockage de 16 ou 32 Go. Vous pouvez opter pour la version avec publicités sur l’écran de verrouillage pour 79,99 euros, ou supprimer complètement les publicités ennuyeuses avec la version sans publicité qui coûte 94,99 euros avec des étuis noir, bleu marine et rose sauvage pour 29,99 €.