Google met en lumière Kiyoshi Kuromiya en doodle, militant des droits des LGBTQ

Kiyoshi Kuromiya en savait long sur la lutte pour les droits. Homosexuel né dans un camp d’internement nippo-américain pendant la Seconde Guerre mondiale, Kuromiya a passé la majeure partie de sa vie à se battre pour les droits civils et l’aide aux malades du sida.

Afin de rendre hommage à sa contribution à la lutte pour les droits civils et au mouvement antiguerre, Google dédie ce samedi son Doodle à Kiyoshi Kuromiya, à l’occasion du troisième anniversaire de son intronisation au Mur d’honneur national LGBTQ, un mur commémoratif américain dédié aux « pionniers et héros » LGBTQ.

Le Google Doodle en l’honneur de Kiyoshi Kuromiya représente un bâtiment de la ville, peint avec une fresque de Kuromiya. Dans une vignette à gauche, on peut voir une manifestation devant l’Independence Hall de Philadelphie, tandis que la partie droite montre un smartphone et le drapeau de Progress Pride.

Comme le souligne Wikipedia, Kiyoshi Kuromiya, un Américain d’origine japonaise, est né le 9 mai 1943 à Heart Mountain, dans le Wyoming. Sa famille faisait partie des 120 000 Américains d’origine japonaise contraints de se déplacer vers des camps d’internement pendant la guerre. Il a grandi dans le sud de la Californie, mais a déménagé dans l’est pour aller étudier en Pennsylvanie en 1961.

Son militantisme en faveur des droits civiques a véritablement commencé au cours de sa première année à l’université de Pennsylvanie. Il dirige une manifestation contre la guerre du Viêt Nam et participe à des sit-in dans des restaurants pour protester contre les inégalités raciales. En 1963, Kuromiya rencontre le révérend Martin Luther King Jr. et commence à travailler étroitement avec la légende des droits civiques. Deux ans plus tard, Kuromiya est hospitalisé après avoir été battu par des adjoints du shérif lors d’une marche pour l’inscription des électeurs à Montgomery, en Alabama.

Kuromiya a également été très actif dans le mouvement des droits des homosexuels, cofondant le Gay Liberation Front après les émeutes de Stonewall en 1969 et créant la première organisation gay sur le campus de l’université de Pennsylvanie. Il a été délégué ouvertement gay à la convention des Black Panthers de 1970, qui a soutenu la lutte pour la libération des homosexuels, et a fondé la section de Philadelphie d’ACT UP, une organisation axée sur la lutte contre le sida.

Se battre

Il a fondé la lettre d’information Critical Path, l’une des premières sources d’information sur le sida et le traitement du VIH, et l’a transformée en site Web, ce qui l’a amené à se battre pour préserver la liberté d’expression sur l’Internet. Kuromiya a été l’un des principaux plaignants dans une contestation réussie de la loi de 1996 sur la décence des communications, qui interdisait la diffusion sur Internet d’informations « manifestement offensantes » sur le sida.

Kuromiya s’est également lié d’amitié avec Buckminster Fuller et a collaboré aux six derniers ouvrages du techno-futuriste, dont Critical Path, un livre publié en 1981 qui évoquait les possibilités d’améliorer le monde grâce aux progrès de la technologie.

Kuromiya est mort de complications liées au sida en 2000, un jour après son 57e anniversaire.