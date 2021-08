Mastercard supprimera les bandes magnétiques de ses cartes à partir de 2024

Une vieille connaissance a une date d’expiration : Mastercard a annoncé qu’elle serait le premier système de paiement/retrait à supprimer complètement la bande magnétique des cartes. Les nouvelles méthodes remplacent complètement l’ancienne technologie, ce qui permet également de concevoir de nouvelles cartes. En effet, à mesure que de nouvelles méthodes de paiement — telles que la puce et le code PIN, les paiements NFC et même les cartes biométriques — deviennent de plus en plus répandues, certains d’entre nous se demandent quand la bande magnétique va disparaître.

Ce sentiment de payer avec une carte est probablement encore très présent pour beaucoup, mais il est de moins en moins utilisé chaque jour. Les méthodes de paiement par carte se sont rapidement développées ces dernières années et les appareils correspondants ont également changé, qui sont désormais souvent conçus uniquement pour les puces et la technologie NFC.

Après un scepticisme initial, de plus en plus de personnes — également poussés par la crise de Corona — paient plus souvent avec leurs cartes en utilisant le « sans contact ». Cette évolution incite aujourd’hui Mastercard à annoncer la fin des bandes magnétiques. Le nombre de transactions sans contact a augmenté d’un milliard au cours du premier trimestre de cette année par rapport à l’année dernière, selon Mastercard. Au niveau mondial, 45 % des transactions effectuées en personne aux caisses au deuxième trimestre de l’année étaient sans contact.

Pour la petite histoire, la bande magnétique a vu le jour au début des années 1960 et c’est « en grande partie grâce à IBM », déclare Mastercard dans une publication. « Cette fine bande est un élément incontournable sur des milliards de cartes de paiement depuis des décennies, même si la technologie a évolué », a déclaré la société. Cependant, aujourd’hui de nouvelles méthodes ont finalement rendu cette technologie obsolète, selon le rapport. Les paiements à l’aide de bandes magnétiques ont été largement remplacés par des paiements à l’aide de puces — ils représentent aujourd’hui 86 % des transactions personnelles Mastercard dans le monde.

En conséquence, les cartes de crédit et de débit Mastercard nouvellement émises ne comporteront plus de bande dans la plupart des marchés à partir de 2024.

La fin en… 2033

Une date finale pour la fin des bandes magnétiques a également été fixée, mais elle montre qu’une longue période de transition est accordée ici aux utilisateurs. Ce n’est qu’en 2033 qu’il n’y aura plus de nouvelles cartes Mastercard à bande magnétique. Toutefois, les cartes conserveront leur format habituel même après cette date, mais l’espace nouvellement gagné rendra bien sûr possibles de nouveaux designs. L’image ci-dessous montre comment Mastercard envisage l’avenir de cette nouvelle carte.

Il faudra donc attendre plus d’une décennie avant qu’il n’y ait plus de cartes Mastercard à bande magnétique, mais l’idée est de donner aux commerçants suffisamment de temps pour éliminer progressivement leurs lecteurs de cartes à bande magnétique et adopter des lecteurs de cartes à puce.