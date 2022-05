Voici un premier aperçu de la nouvelle Apple Watch Series 8

L’année dernière, Apple a déçu tous les médias en dévoilant une montre dont le design a été très peu modifié malgré toutes les rumeurs qui laissaient entendre le contraire. Pour être juste envers les initiés, rien n’est officiel tant qu’Apple ne l’annonce pas. Quoi qu’il en soit, le design que les informateurs pensaient être celui de l’Apple Watch Series 7 était en fait celui de la Watch Series 8.

De nombreux rapports avaient annoncé que l’Apple Watch Series 7 présenterait un design à bords plats, mais cela ne s’est pas concrétisé et la montre a plutôt été dotée de côtés plus ronds et d’un écran plus grand. ShrimpApplePro, une source relativement nouvelle, qui a également été la première à parler de la refonte de l’iPhone 14 Pro, a entendu de ses sources qu’un futur modèle d’Apple Watch, probablement la Series 8, pourrait présenter un verre plat.

Heard from source today that there is a flat front glass display for apple watch display. High chance that this is the front glass for the Apple Watch Series 8.

Haven’t heard any on how’s the redesign housing nor which model yet.

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) May 16, 2022

L’année dernière, alors qu’il faisait état d’un modèle non annoncé d’Apple Watch avec un écran plat, FrontPageTech avait mentionné que le nouveau design pourrait être destiné à la Watch Series 8 et non à la Series 7, et c’est exactement ce qui s’est passé. Ils ont maintenant créé de nouveaux rendus pour nous donner un aperçu de ce à quoi la montre pourrait ressembler.

L’écran et les bords plus plats donnent à la montre connectée Apple Watch Series 8 un look plus raffiné et nous pourrions enfin voir le nouveau design. Si vous préférez opter pour une montre ronde, la Google Pixel Watch pourrait être celle qu’il vous faut.

Pour en revenir à la Watch Series 8, le nouveau design, associé aux fonctions de santé annoncées, pourrait en faire la meilleure smartwatch de l’année.

De meilleures caractéristiques pour la santé

Selon certains rapports, la Watch Series 8 pourrait offrir un meilleur suivi de la fibrillation auriculaire ainsi qu’un capteur de température corporelle. Le wearable pourrait également proposer un nouveau mode de basse consommation pour améliorer l’autonomie de la batterie et la connectivité satellite, ainsi que de nouveaux cadrans de montre et types d’entraînement.

La montre serait disponible en trois tailles et pourrait être accompagnée d’un modèle abordable et d’une variante robuste destinée aux athlètes. Elle sera probablement annoncée en septembre, en même temps que la série d’iPhone 14.