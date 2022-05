DJI travaillerait sur un drone FPV que vous pourrez faire voler en intérieur

De nouvelles fuites suggèrent que DJI travaille sur un nouveau drone FPV (first-person view) que vous pouvez piloter en intérieur, comme le rapporte Gizmodo. Divers informateurs ont fourni des images et des détails sur un drone plus petit et plus compact qui pourrait arriver entre juillet et août.

Ce drone, censé s’appeler Avata, pèsera 500 grammes, ce qui signifie que les utilisateurs devront l’enregistrer auprès de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC) s’ils choisissent de le faire voler à l’extérieur (les drones de plus de 250 grammes doivent être enregistrés auprès de la DGAC).

Les rendus montrent que le Avata pourrait être livré avec des hélices carénées pour aider à prévenir tout dommage à l’appareil lorsqu’il heurte (inévitablement) quelque chose pendant un vol en intérieur. Il est équipé d’une caméra qui devrait être aussi performante que celle du DJI Mini 3 Pro récemment sorti, ainsi que d’une autonomie de batterie « grandement améliorée ».

Avata is compact and weighs about 500g

Can fly indoors

The photo quality is much better (guess that the Mini 3 Pro is the same)

Greatly improved battery life

Manual mode is not supported

Head chase mode

Vibration function

Touchpad for glasses menu

Glasses can connect to phone pic.twitter.com/WUqpjXXEnK

— 航拍世家 打手 (@DealsDrone) May 15, 2022