L’iPhone était censé être livré sans carte SIM dès le départ

Aujourd’hui, on pense qu’Apple prévoit un iPhone sans carte SIM pour 2022, mais pour l’instant, il est possible que la société technologique basée à Cupertino ne soit pas prête à se lancer dans cette stratégie. En d’autres termes, peut-être qu’Apple ne livrera qu’un seul iPhone avec cette configuration avant que la gamme ne soit étendue à d’autres modèles à partir de 2023.

Nous savons depuis un certain temps qu’Apple travaille sur un iPhone sans carte SIM, et selon des personnes familières avec le sujet, cela pourrait arriver dans un avenir pas trop lointain. Après tout, la moitié de cette mission a déjà été accomplie, puisque Apple a déjà lancé des iPhone avec eSIM, donc la seule étape naturelle serait de complètement laisser tomber la carte SIM physique.