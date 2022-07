Google va améliorer la qualité du son dans Google Meet et fusionner Duo

Cela aidera les gens à comprendre qui parle de manière beaucoup plus efficace et intuitive. Normalement, ces applications de conférence téléphonique utilisent un canal audio mono, ce qui fait que tout le monde passe par les mêmes haut-parleurs.

En termes simples, il s’agit de saisir deux canaux audio distincts et de les traiter individuellement . Google Meet sera en mesure d’obtenir des canaux audio différents pour les différentes personnes qui parlent pendant une réunion, puis de les diffuser séparément dans les haut-parleurs gauche et droit de la personne qui écoute.

Des changements vont être apportés à Google Meet afin d’améliorer la qualité sonore des appels en introduisant la séparation stéréo . Les gars de 9to5Google ont trouvé quelques chaînes de code liées à l’audio binaural — une méthode de captation du son adaptée à la morphologie de la tête humaine, et la séparation stéréo susmentionnée dans la dernière version des applications Google Meet et Gmail.