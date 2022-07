Dyson teste des robots qui feront vos tâches ménagères à votre place

by

Dyson n’est pas étranger aux idées folles. De ses écouteurs purificateurs d’air à l’installation de lasers sur un aspirateur pour aider à trouver les petites particules de poussière. Cependant, Dyson a récemment révélé qu’elle travaillait secrètement sur des robots fous qui, espère-t-elle, finiront par accomplir les tâches ménagères que nous détestons tous.

Je me souviens des premiers rapports sur le lisseur de cheveux sans fil de Dyson ou son sèche-cheveux Supersonic, qui étaient fous, mais maintenant ces deux produits sont constamment en rupture de stock. Et apparemment, Dyson n’a pas l’intention de s’arrêter de sitôt et veut encore améliorer nos vies en faisant quelques corvées.

Dyson a récemment publié une petite vidéo de trois minutes détaillant quelques-uns de ses nombreux projets robotiques secrets dans plusieurs installations à travers le monde. Et si nous n’y avons rien vu de révolutionnaire, c’est toujours passionnant de voir ce qu’une société a en tête pour les prochaines années.

Comme vous pouvez le voir, Dyson est occupé à créer des robots (ou plutôt des bras) qui pourraient un jour aider les propriétaires à effectuer toutes sortes de tâches dans la maison. Selon The Verge, les machines sont fabriquées avec une motricité fine, et elles ont des bras capables de soulever des assiettes d’un séchoir, de soulever des jouets, et capables de passer l’aspirateur sur un canapé.

L’un des projets de robot scanne même votre canapé à l’aide de caméras et de capteurs pour en cartographier la disposition, puis il passe l’aspirateur dans les crevasses, ce que personne n’aime faire.

Recruter les meilleurs ingénieurs

Il est important de se rappeler qu’il ne s’agit que de prototypes précoces, mais Dyson a montré à maintes reprises qu’elle pouvait créer des produits intéressants. Cependant, cette vidéo n’a pas pour but de montrer les produits à venir, dont beaucoup ont été floutés dans la vidéo. Il s’agit d’attirer de nouveaux talents pour travailler chez Dyson.

Dyson utilise ces « prototypes secrets de robots » et la vidéo ci-dessus pour inciter de nouveaux ingénieurs en robotique à venir travailler pour l’entreprise. En fait, sur le site Web de l’entreprise, on peut lire qu’elle cherche à embaucher plus de 700 nouveaux ingénieurs en robotique d’ici cinq ans. Des employés qui aideront à faire progresser sa technologie au cours de la prochaine décennie.

Je ne sais pas pour vous, mais si un robot pouvait ranger mes chaussures, faire la vaisselle et garder le canapé propre, ce serait génial. Oh, et il peut aussi plier mon linge ?