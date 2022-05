Microsoft publie la première version preview de Windows 11 Sun Valley 3

« Si votre appareil installe cette version et que vous décidez de passer à la version bêta, vous avez 10 jours ou jusqu’à ce que nous publiions une version plus récente sur le canal Dev pour revenir en arrière et passer au canal bêta. Si vous ne revenez pas en arrière dans les 10 jours ou si votre appareil prend une autre nouvelle version, la seule façon de passer au canal bêta est de faire une installation propre de la version publiée de Windows 11 sur votre appareil pour passer au canal bêta ».

La seule nouvelle fonctionnalité est appelée « actions suggérées » , et elle est censée fournir aux utilisateurs un moyen d’exécuter une série d’actions lorsque certains contenus, tels que des dates et des numéros de téléphone, sont détectés par le système d’exploitation.