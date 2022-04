Voici le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G avec son SoC Snapdragon 695 et son écran 120 Hz

Mettant fin aux rumeurs et aux spéculations, OnePlus, comme annoncé précédemment, a lancé hier le OnePlus Nord CE 2 Lite comme un premier smartphone en Inde. L’appareil a été lancé aux côtés du OnePlus 10R 5G et des écouteurs Nord Buds lors du récent événement OnePlus. Il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme abordable avec un écran à 120 Hz, un processeur Snapdragon, et plus encore.

Le OnePlus Nord CE 2 Lite a un design de châssis analogue à celui du Nord CE 5G de l’année dernière. Cependant, au lieu du module de caméra arrière à bande arrondie sur ce dernier, le nouvel appareil Nord arbore un module rectangulaire à trois caméras avec de grands boîtiers de caméra à l’arrière. Le smartphone est disponible en deux coloris : Blue Tide et Black Dusk.

Il y a une caméra principale de 64 mégapixels avec PDAF et deux capteurs de 2 mégapixels pour les portraits et les photos macros. À l’avant de l’appareil, il y a également une caméra frontale de 16 mégapixels logée dans un poinçon de l’écran en haut à gauche. Il prend en charge des fonctionnalités telles que le mode Nightscape, le mode Portrait, le mode vidéo double, etc.

En ce qui concerne l’écran, le Nord CE 2 Lite est doté d’un écran LCD IPS Full HD+ de 6,59 pouces prenant en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz (qui est optimisé par l’IA afin qu’il puisse s’adapter au contenu de l’écran), un format 20:9 et une densité de pixels de 400 ppp. Sous le capot, le OnePlus Nord CE 2 Lite embarque le chipset Snapdragon 695 5G gravé en 6 nm qui est accompagné d’un GPU Adreno 619 intégré.

Le processeur ici est jumelé avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 128 Go de stockage interne, qui peut être étendu jusqu’à 1 To.

Une charge rapide de 33 W

Concernant la batterie, il y a une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec un support pour la charge rapide SuperVOOC 33 W à l’intérieur de l’appareil. Une autre partie intéressante est que l’appareil prend en charge la surveillance de la température en temps réel avec 9 capteurs et une puce dédiée pour garder la batterie plus sûre. Il se charge par le port USB-C, et il y a également une prise audio de 3,5 mm à bord du Nord CE 2 Lite.

En dehors de cela, il y a la prise en charge de la 5G, du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, de la version Bluetooth 5.1, d’un capteur d’empreintes digitales incrusté sur le côté, et plus encore. L’appareil fonctionne sous OxygenOS 12.1, basée sur Android 12. OnePlus promet 2 ans de mises à jour logicielles et 3 ans de mises à jour de sécurité.

Prix et disponibilité

Le OnePlus Nord CE 2 Lite 5G est le premier smartphone de moins de 20 000 roupies de OnePlus depuis des années. Il se décline en deux variantes et voici un aperçu des prix.

6 Go de RAM + 128 Go de stockage : 19 999 roupies (250 euros)

8 Go de RAM + 128 Go de stockage : 21 999 roupies (275 euros)

En ce qui concerne la disponibilité, le Nord CE 2 Lite 5G sera disponible sur Amazon et les magasins officiels OnePlus, ainsi que les principales boutiques en Inde, à partir du 30 avril. Pour le moment, aucune information sur un lancement en France.