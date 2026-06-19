Instagram vient d’apporter une évolution discrète mais potentiellement majeure à l’un de ses formats les plus populaires. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent ajouter une légende différente à chaque image ou vidéo d’un carrousel. Une nouveauté qui paraît évidente sur le papier, mais qui pourrait profondément transformer la manière dont les créateurs, les marques et les utilisateurs racontent leurs histoires sur la plateforme.

Jusqu’à présent, un carrousel pouvait contenir jusqu’à 20 images, mais une seule légende devait résumer l’ensemble du contenu. Une contrainte qui limitait parfois la créativité et la clarté des publications.

Avec cette mise à jour, Instagram cherche à rendre le format beaucoup plus flexible et interactif.

Une légende unique pour chaque slide

Le fonctionnement est relativement simple. Lors de la création d’un carrousel, les utilisateurs verront désormais apparaître une option permettant de choisir entre une légende unique pour l’ensemble du post, et une légende individuelle pour chaque slide.

Une fois cette option activée, il devient possible d’ajouter un texte spécifique sous chacune des photos ou vidéos intégrées au carrousel. Lorsque les abonnés font défiler les contenus, la légende correspondante s’affiche automatiquement sous l’image concernée.

Instagram conserve toutefois sa limite actuelle de 20 éléments par publication. Les créateurs peuvent donc associer jusqu’à 20 visuels à 20 légendes distinctes.

Une fonctionnalité qui dépasse largement le simple album photo

À première vue, cette nouveauté semble surtout destinée aux utilisateurs qui publient des séries de photos de voyage, d’événements ou de moments du quotidien. Mais, son potentiel va bien plus loin. Pour les créateurs de contenu, les influenceurs et les marques, le carrousel devient désormais une véritable plateforme de narration.

Chaque slide peut servir à développer une idée différente ou à construire progressivement un récit.

Les usages possibles sont nombreux : Tutoriels étape par étape, Présentation détaillée de produits, Guides visuels, Storytelling photo ou encore Analyses ou contenus éducatifs. Un simple carrousel peut désormais se rapprocher d’un mini article interactif directement intégré au fil Instagram.

Instagram continue de miser sur les contenus éducatifs

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large observée sur la plateforme depuis plusieurs années. Les carrousels sont progressivement devenus l’un des formats les plus performants pour l’engagement.

De nombreux créateurs les utilisent déjà pour partager des conseils professionnels, des analyses marketing, des guides pratiques et des contenus pédagogiques. La limitation à une seule légende constituait souvent un frein à ce type de publication.

Avec cette mise à jour, Instagram renforce encore davantage l’intérêt du format face aux Reels et aux publications classiques.

Une amélioration importante pour l’accessibilité

Au-delà de l’aspect créatif, cette nouveauté apporte également un bénéfice notable en matière d’accessibilité. Les utilisateurs qui s’appuient sur des lecteurs d’écran ou d’autres technologies d’assistance pourront désormais accéder à un contexte plus précis pour chaque image. La narration devient ainsi plus cohérente et plus fidèle à l’intention du créateur.

Instagram poursuit ainsi ses efforts visant à rendre ses contenus plus accessibles à l’ensemble de sa communauté mondiale.

Une réponse aux nouvelles habitudes de consommation

Cette mise à jour reflète également l’évolution des usages sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs ne cherchent plus uniquement à partager des photos. Ils souhaitent raconter des histoires, transmettre des informations et créer des expériences plus immersives.

Face à la montée des plateformes comme TikTok ou encore des formats conversationnels alimentés par l’IA, Instagram cherche à enrichir ses outils de narration sans bouleverser les habitudes de ses utilisateurs. Les carrousels deviennent ainsi un format hybride, à mi-chemin entre la publication traditionnelle et le micro-blog.

Toutes les mises à jour ne révolutionnent pas une plateforme. Certaines améliorations paraissent modestes mais modifient profondément les usages au fil du temps. La possibilité d’ajouter une légende différente à chaque slide appartient probablement à cette catégorie.

Pour les utilisateurs occasionnels, elle permettra simplement de contextualiser plus facilement leurs photos. Pour les créateurs et les marques, elle ouvre la porte à de nouveaux formats éditoriaux beaucoup plus riches.

Instagram continue ainsi de transformer progressivement son application en véritable plateforme de contenu, où l’image reste centrale mais où le récit prend désormais une place de plus en plus importante.