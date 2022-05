La Sonos Ray est une barre de son compacte au prix de 299 euros

Sonos ajoute une troisième barre de son à sa gamme, la Sonos Ray étant la plus abordable avec un prix de 299 euros. Alors que les Sonos Arc et Beam se concentrent sur les installations de milieu et haut de gamme, la Ray se veut une mise à niveau facile pour ceux qui veulent plus que les enceintes intégrées de leur téléviseur, tout en conservant des fonctions analogues comme le support multi-pièces.

Il n’est pas surprenant que certains compromis soient associés à un prix inférieur à 300 euros. Alors que la Beam (Gen 2) et la Arc s’appuient sur l’interface HDMI-ARC pour leur connectivité avec le téléviseur, la Ray utilise une entrée optique. Il n’y a pas non plus de support Dolby Atmos, mais seulement un son surround Dolby Digital et DTS Digital 5.1.

L’argument de Sonos est que l’installation de la barre de son est beaucoup plus facile, surtout si l’on considère le public qu’elle vise. Le fait de pouvoir simplement brancher une connexion optique est certainement plus simple que d’essayer de gérer les complexités, souvent frustrantes, du HDMI-ARC, sans compter que cela nécessite le port le plus récent. Cela signifie que vous pouvez contrôler le volume de la Ray avec le port IR de la barre de son et la télécommande de votre téléviseur, ce qui simplifie également les choses.

L’autre grande absence — pour le meilleur ou pour le pire — est l’absence de microphones. Cela signifie qu’il n’y a pas de support natif d’Amazon Alexa ou de Google Assistant, ni de support embarqué pour le nouveau système Sonos Voice Control. Si vous avez une enceinte Sonos dotée d’un microphone ailleurs, vous pouvez bien sûr l’utiliser pour contrôler Ray à distance, et il y a des boutons tactiles sur la barre de son elle-même.

En ce qui concerne la technologie Atmos, la relative rareté du contenu réel — sans parler du fait qu’il est souvent vendu à un prix élevé — fait que cette omission est probablement moins frustrante. La Ray prend toujours en charge le couplage sans fil d’un Sonos SUB et de haut-parleurs surround arrière, bien qu’il reste à savoir combien de personnes feront l’effort de le faire.

Une offre très alléchante

Heureusement, la Sonos Ray a un son décent, même lorsqu’elle est seule responsable de la bande-son. Cela est dû en partie au nouveau design des haut-parleurs, construit autour d’une architecture acoustique orientée vers l’avant. Cela signifie que, contrairement à la Beam ou la Arc, vous pouvez placer la Ray dans un meuble, dans un meuble multimédia ou sur une étagère sans avoir à vous soucier de bloquer les haut-parleurs dans le processus. Il est également possible de la fixer au mur. Comme la Arc et la Beam, la Sonos Ray utilise la technologie TruePlay de la société pour calibrer la sortie audio en fonction de son environnement.

Là où la plupart des barres de son abordables peuvent avoir du mal avec la lecture de la musique, la Ray devrait parfaitement s’en sortir. Cela ne devrait pas être une surprise : après tout, les petits modèles audio de Sonos sont étonnamment performants. Les voix sont nettes et équilibrées, et il en va de même pour les dialogues des films.

J’ai aimé toutes les barres de Sonos jusqu’à présent, je suis donc impatient de voir comment la Ray se comporte par rapport à ses grandes sœurs.