Sonos confirme que son propre service de contrôle vocal sera lancé le 1er juin

L’annonce la plus importante de Sonos hier est sans doute le contrôle vocal, Sonos Voice Control. Cette fonctionnalité est présentée comme une priorité en matière de protection de la vie privée, et sa naissance n’intervient au milieu de plusieurs différends avec nul autre que Google, qui ne voulait pas que Sonos puisse proposer plusieurs systèmes vocaux en parallèle (vous permettant de passer facilement de l’un à l’autre). Par ailleurs, Google a été jugé en violation de certains brevets de Sonos concernant le fonctionnement sans fil des haut-parleurs.

Tout cela donne lieu à un calendrier intéressant, même si cela reste du domaine de l’interne. L’important ici est que le Sonos Voice Control sera disponible le 1er juin aux États-Unis et en France plus tard dans l’année.

Et au risque d’enterrer complètement le sujet, Sonos a fait appel à l’acteur vétéran Giancarlo Esposito pour incarner la voix du Sonos Voice ControlEsposito, connu pour ses rôles dans Breaking Bad, Better Call Saul et The Mandalorian.

Et si vous vous demandez comment Sonos a fait pour qu’Esposito s’assoie dans une cabine de studio pendant ce qui a dû être des jours, à fournir toutes les différentes réponses dont vous pourriez imaginer qu’une IA vocale aurait besoin — eh bien, ce n’est pas tout à fait ce qu’il a fait. En effet, nous sommes à l’ère de l’apprentissage automatique. Et les machines ont appris à reproduire le discours incomparable d’Esposito.

« Grâce à des techniques d’enregistrement pointues, un traitement avancé et un mastering, la voix est naturelle et discrète tout en restant assurée et engageante. À mesure que l’expérience Sonos s’étendra à d’autres utilisateurs et d’autres pays, la première voix de Sonos sera rejointe par d’autres », explique Sonos dans son communiqué de presse.

Sonos précise que si Esposito est la première voix du Sonos Voice Control, ce ne sera pas la dernière. Autrement dit, en France, nous devrions avoir une voix différente.

Les demandes sont traitées sur les appareils eux-mêmes

Les commandes vocales et les microphones toujours actifs suscitent bien sûr des discussions sur la vie privée. Sonos affirme que les demandes sont traitées sur les appareils eux-mêmes, et non dans le cloud. « Aucun fichier audio ou transcription n’est envoyé dans le cloud, stocké, écouté ou lu par qui que ce soit », précise l’entreprise. Cependant, aucun mot sur la façon dont cela pourrait limiter les améliorations, mais l’ensemble des fonctionnalités de lancement est impressionnant. Avec le Sonos Voice Control, vous pourrez faire presque tout ce que vous pouvez faire avec l’application Sonos, y compris lancer la lecture de morceaux, d’artistes et de listes de lecture à partir de plusieurs services de streaming, ajouter ou supprimer des pièces de la lecture synchronisée, ajuster le volume, et vous pourrez même obtenir un rapport sur l’autonomie restante de la batterie sur des produits comme la Roam et la Move.

En parlant de ces deux enceintes Bluetooth, le Sonos Voice Control étant intégré à l’appareil, il fonctionnera également lorsqu’il sera connecté à un smartphone en Bluetooth, même si ce smartphone n’exécute pas l’application Sonos. Les contrôles seront plus limités — seuls la lecture/pause, le saut de piste avant/arrière et le volume seront pris en charge, mais c’est tout de même un petit avantage appréciable.

Sonos Voice Control sera disponible sur les nouveaux produits compatibles avec la voix, et disponible sous forme de mise à jour gratuite sur les produits existants. Au lancement, il fonctionnera avec Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer et Pandora. Spotify, Tidal et YouTube Music ne figurent pas dans cette liste, mais Sonos affirme qu’elle ajoutera d’autres services au fil du temps.