Les accessoires adaptatifs de Microsoft rendent les PC utilisables par tout le monde

S’inspirant du Surface Adaptive Kit et de la Xbox Adaptive Controller, ces accessoires adaptatifs ont été conçus en partenariat étroit avec des communautés de personnes susceptibles de bénéficier de ces produits. Ils sont construits dans le laboratoire Inclusive Tech Lab de Microsoft, qui a pour objectif « d’apprendre et de développer spécifiquement pour les personnes souffrant de divers types de handicaps ».

Tous les accessoires permettent d’atténuer les difficultés liées à l’utilisation de claviers et de souris traditionnels, car ils peuvent remplir diverses fonctions en fonction de la configuration. Selon Microsoft, les accessoires comportent trois composants principaux. Ces composants peuvent vous aider à imprimer en 3D, à configurer et à personnaliser les entrées et les raccourcis de votre souris ou de votre clavier à votre manière.

Le premier de ces composants hautement modulaires est la souris adaptative de Microsoft. Cette nouvelle souris peut être adaptée aux besoins de chacun. Le cœur de la souris, qui loge les boutons et le capteur, est une petite rondelle de forme carrée conçue pour être fixée à un repose-poignets. « L’arrière » que Microsoft fabrique pour la souris peut faire office de repose-poignets. Il y a également un repose-pouce que vous pouvez retourner, ce qui vous permet d’utiliser la souris avec votre main droite ou gauche. Vous pouvez également fixer facilement des éléments imprimés en 3D conçues pour répondre à des besoins spécifiques. Contrairement à de nombreux produits de ce type, Microsoft affirme que sa nouvelle Adaptive Mouse est à la fois légère et portable.

