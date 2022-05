EA abandonne la marque FIFA, bonjour à EA Sports FC

EA fait entrer sa série de football dans une nouvelle ère. Mais, cette nouvelle ère n’est pas le fruit d’une simple innovation, mais d’un différend entre EA et la Fédération Internationale de Football Association au sujet du titre FIFA. EA a annoncé qu’elle allait changer le nom de la série FIFA en EA Sports FC à l’avenir.

Selon le New York Times, les négociations entre EA et l’instance dirigeante du football se sont effondrées et ont abouti à une impasse concernant les licences, EA ne voulant pas jouer le jeu. Les rumeurs d’un changement de nom de la série FIFA d’EA, massivement populaire, ont commencé l’année dernière et elles ont fini par se concrétiser.

Malgré un changement de partenariat important, EA promet que ce changement de licence n’affectera pas la qualité ou la sortie du prochain et dernier jeu FIFA, FIFA 23.

Malgré ce changement de nom, il semble qu’une grande partie de l’ADN des jeux FIFA restera la même. « L’introduction d’EA Sports FC n’aura pas d’impact sur les jeux de football mondiaux actuels d’EA Sports, et EA et la FIFA sont ravis de proposer le meilleur et le plus vaste EA Sports FIFA de tous les temps plus tard à l’automne », déclare EA dans un communiqué de presse. « Notre produit FIFA final comprendra également plus de modes de jeu, de fonctionnalités, d’équipes, de ligues, de joueurs et de compétitions que toute édition précédente. Les fans pourront découvrir ces innovations à travers tout l’écosystème EA Sports FIFA, y compris FIFA Mobile, FIFA Online 4 et les eSports ».

On ne sait pas encore quelle sera l’ampleur du changement de licence sur la série. Cependant, EA promet de fournir davantage d’informations sur l’avenir de ses entreprises de football avec EA Sports FC à l’été 2023.