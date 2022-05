Microsoft annonce une nouvelle application d’enregistrement audio pour Windows 11

Windows 10 dispose d’une application Enregistreur vocal intégrée, destinée à créer des enregistrements simples à partir d’un microphone connecté. Microsoft est en train de remanier l’application pour Windows 11, avec un nouveau nom : Sound Recorder. En effet, Microsoft vient d’annoncer la nouvelle application Sound Recorder pour les appareils Windows 11. Les Windows Insiders inscrits dans le canal Dev sont autorisés à l’essayer dès maintenant.

Depuis les débuts de Windows 11, Microsoft a travaillé sans relâche pour mettre à jour les applications de la boîte de réception avec un nouveau look et une nouvelle sensation qui les aligneraient avec le reste du système d’exploitation. L’outil Capture d’écran, le nouveau lecteur multimédia, l’horloge, etc., font tous partie de ces efforts pour rendre l’expérience moderne plus cohérente dans Windows 11.

Et maintenant, c’est au tour de Sound Recorder, une application qui n’a pas nécessairement été l’outil le plus populaire de Windows, mais qui mérite une révision moderne de son propre chef. L’actuelle application Enregistreur vocal est réellement dépouillée, sans possibilité de changer de périphérique d’entrée (elle est connectée à l’entrée audio par défaut de Windows), sans options de format de fichier, sans texte généré automatiquement, etc.

La nouvelle application est définitivement beaucoup plus impressionnante que l’enregistreur vocal actuel, avec des thèmes clairs et foncés et un affichage de la forme d’onde. La nouvelle application dispose d’un affichage en millisecondes, d’un sélecteur d’entrée audio distinct de celui du système par défaut, et de nouvelles options de vitesse de lecture. Vous pouvez même importer des enregistrements capturés avec d’autres outils. Les formats M4A, MP3, WMA, FLAC et WAV sont tous pris en charge, avec trois paramètres de qualité audio au choix.

Un aperçu de cette nouvelle application est désormais disponible pour les utilisateurs du canal Dev du programme Windows Insider. « Vous remarquerez qu’il y a une magnifique nouvelle visualisation pour l’audio pendant l’enregistrement et la lecture pour compléter le nouveau look et la convivialité de l’application. Nous avons également ajouté la prise en charge de la modification du périphérique d’enregistrement et du format de fichier à partir de l’application, qui figuraient parmi les fonctionnalités les plus demandées dans le Hub de rétroaction. La mise à jour du nouveau Sound Recorder remplacera l’application Enregistreur vocal. Nous aimons recevoir des commentaires et nous serons à l’écoute de vos idées et suggestions dans Feedback Hub (sous Apps> Voice Recorder) », explique Microsoft.

Une nouvelle application Outlook arrive

Microsoft travaille également sur une nouvelle application de messagerie pour Windows. Le nouveau client Outlook a récemment fait l’objet d’une fuite sur le Web, Microsoft insistant pour que les utilisateurs ne l’utilisent pas jusqu’à ce qu’une version bêta soit officiellement publiée pour être testée.

Une annonce à ce sujet devrait être faite lors de la conférence des développeurs Build 2022, et que la version bêta devrait être publiée peu après l’événement.