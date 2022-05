Les Snapdragon 8 Gen 1+ et 7 Gen 1 pourraient arriver ce mois-ci

Il y a un peu moins d’une semaine, on apprenait que les nouvelles puces phares et de milieu de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1+ et le Snapdragon 7 Gen 1, seraient reportées au second semestre 2022.

Eh bien, dans l’industrie technologique, les choses bougent assez vite, et maintenant la même source qui a fourni ce dernier rapport précise que le précédent calendrier, laissant entendre que les nouvelles puces de Qualcomm arriveront au cours du mois de mai, est de nouveau sur la bonne voie, comme le rapporte Android Headlines !

La source en question est Digital Chat Station, une source de confiance avec un bon historique, qui a partagé le mémo sur le réseau social chinois Weibo.

Selon lui, la puce phare que plusieurs des prochains smartphones phares Android devraient adopter début juillet, le Snapdragon 8 Gen 1+, sera annoncé aux alentours du 20 mai. Le Snapdragon 7 Gen 1, quant à lui, arrivera dès la semaine prochaine, selon la source.

On ne sait pas grand-chose sur le Snapdragon 7 Gen 1, si ce n’est qu’il s’agira probablement du dernier-né de Qualcomm pour les smartphones Android de milieu de gamme. Il y a également de fortes chances qu’il soit construit sur le processus de 4 nm.

Une puce Snapdragon 8 Gen 1+ attendue sur les flagships

Quant au Snapdragon 8 Gen 1+, il devrait arriver sur des smartphones comme le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4. Cependant, ce qu’il nous réserve et ce qu’il apportera en termes d’améliorations ne sont pas très clairs pour le moment. Étant donné que le Snapdragon 8 Gen 1 a quelques problèmes pour rester froid lorsqu’il est soumis à de fortes charges, on peut légitimement s’attendre à des améliorations dans ce domaine lorsque son successeur arrivera. Peut-être aussi une augmentation des performances du GPU.

Quoi qu’il en soit, il semble que le calendrier initial soit toujours en vigueur et nous pourrions voir ces nouveaux chipsets dès ce mois-ci !