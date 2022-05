Le nouveau client de messagerie Outlook de Microsoft pour Windows, le projet « One Outlook » sur lequel la société travaille depuis un certain temps, semble être presque prêt pour le prime time. L’application est connue pour être en préparation depuis un certain temps maintenant, et bien que le client lui-même ait été disponible dans le passé, seuls les comptes internes de Microsoft étaient en mesure de se connecter.

Certains utilisateurs ont pu télécharger la nouvelle application, comme l’a repéré Windows Central, bien qu’il semble qu’elle ne fonctionne que pour les comptes professionnels et éducatifs pour le moment. Mais, c’est un pas de plus vers la disponibilité générale.

Nous avons longtemps entendu dire que l’avenir des clients de messagerie de Microsoft ressemblerait beaucoup à l’application Web Outlook, et en effet, la nouvelle application semble être exactement cela. Conformément à ce que nous avons entendu jusqu’à présent, cette nouvelle application est presque identique à l’utilisation du site Web d’Outlook sur votre navigateur.

Elle est beaucoup plus légère et plus simple que les précédentes versions d’Outlook pour Windows et beaucoup plus puissante que l’application Mail intégrée qu’elle est également destinée à remplacer à terme. L’application est également entièrement hébergée en ligne, Microsoft continuant à déplacer ses services vers le Web plutôt que de les exécuter exclusivement en tant qu’applications natives.

L’application aurait été censée être en test en 2021, avec des plans pour éventuellement remplacer les autres clients cette année. Maintenant, il semble probable que Microsoft annonce officiellement la nouvelle application lors de sa conférence de développeurs Build à la fin du mois, et qu’elle remplace Mail, Calendrier, et éventuellement d’autres versions d’Outlook après cela.

Pas de prise en charge de comptes multiples

Une chose que cette application ne semble pas encore prendre en charge, c’est l’ajout de comptes multiples, mais cela devrait arriver tôt ou tard. En fait, les commandes de fenêtre mentionnées ci-dessus prennent la place du changement de compte sur le site Web. Il s’agit d’une fonctionnalité assez cruciale pour la gestion des e-mails, et l’application de messagerie actuelle pour Windows 11 — ainsi que l’application de bureau Outlook classique — la prend en charge.

Avec les efforts déployés depuis longtemps par Microsoft en faveur des Progressive Web Apps, il semble que l’avenir se dessine d’une manière ou d’une autre.

La transition ne sera pas facile, car de nombreux utilisateurs d’Outlook sont habitués à la façon dont l’application fonctionne depuis longtemps, et une expérience basée sur l’application Web, plus clairsemée et plus propre, sera ressentie comme un énorme changement. Cela signifie que, au moins pendant un certain temps, Microsoft continuera probablement à mettre plusieurs versions d’Outlook à la disposition des utilisateurs. Mais la voie à suivre est claire : à l’avenir, il n’y aura qu’un seul Outlook. Et cela commence par le Web.