Une fuite de l’iPhone 14 Pro plaide sur la grosseur du bloc de la caméra

La série d’iPhone 14 ne sera probablement pas commercialisée avant 6 mois, mais de petits détails sur les modifications qu’elle est censée apporter continuent d’apparaître. Cette semaine, le YouTubeur EverythingApplePro a apporté des précisions sur les améliorations esthétiques de l’iPhone 14 Pro. Il affirme que le bloc de la caméra va continuer à prendre de l’ampleur avec la nouvelle génération d’iPhone 14.

Plus précisément, l’iPhone 14 Pro gagnerait 0,2 mm en épaisseur, et les dimensions du bloc de la caméra seraient également revues à la hausse. Les anneaux de l’objectif de l’appareil photo seraient plus hauts de 1,92 mm et plus larges de 1,72 mm sur l’iPhone 14 Pro et le Pro Max. Si l’augmentation de taille ne sera pas facilement perceptible sur le modèle Max, elle aura l’air disproportionnée sur la face arrière de l’iPhone 14 Pro, plus petit. Et, les étuis de protection basés sur de prétendus modèles factices imprimés en 3D par CAO ont donné une idée de l’ampleur que cela va représenter.

Par rapport au duo d’iPhone 13 Pro, les anneaux de l’objectif de la caméra vont davantage dépasser de la vitre arrière sur le duo d’iPhone 14 Pro. L’écran — qui, selon les rumeurs, adoptera un nouveau design de découpe en forme de pilule et de poinçon — fera passer le ratio d’aspect de 19,5 : 9 à 20:9 sur son prédécesseur pour obtenir des coins moins arrondis. Il est fort probable que les rails latéraux métalliques plats soient reconduits pour une autre génération, et un nouveau coloris violet clair serait également en préparation.

L’iPhone 14 Pro s’annonce comme l’une des plus grandes mises à niveau de génération en génération des smartphones Apple de ces dernières années. Outre l’habituelle mise à niveau de la puce (A16 Bionic), Apple miserait cette année sur la mise à niveau de la caméra. Le capteur photo grand-angle principal utiliserait un capteur plus grand de 48 mégapixels, soit quatre fois plus de pixels que le capteur de l’iPhone 13 Pro.

Il est fort probable que le capteur photo principal prenne des photos de 12 mégapixels par défaut, grâce à la technique de « pixel-binning » qui combine quatre pixels en un super-pixel plus grand pour capturer davantage de données lumineuses et produire des photos plus nettes. L’enregistrement 8K serait également sur la table, mais rien n’a été dit sur d’autres nouvelles astuces de niveau professionnel. Il est suggéré que la caméra téléobjectif à l’arrière de cet appareil sera mise à niveau avec une matrice à 7 éléments, par rapport à la configuration à 6 éléments trouvée sur l’iPhone 13 Pro.

Des modèles standards plus « standards »

La caméra frontale serait également améliorée sur l’ensemble de la série iPhone 14, et passerait à un objectif à ouverture plus large f/1.9 cette année. L’iPhone 14 standard et son frère Max n’auront probablement pas de changements majeurs dans le design industriel, optant plutôt pour des designs presque identiques à leurs prédécesseurs.

Et plus controversés encore, ils ne bénéficieront probablement pas de la même mise à niveau de la puce que les modèles Pro. La rumeur veut également qu’Apple supprime l’emplacement SIM physique dans le courant de l’année en faveur d’un iPhone exclusivement e-SIM, et la prise en charge de la connectivité par satellite serait également à l’étude.