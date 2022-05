Apple fait un pas de plus vers la fabrication d’écrans pliables, mais le lancement reste lointain

Apple a beaucoup à offrir avec ses différents produits, allant du Mac Studio à l’iPhone SE assez abordable. Cependant, il y a un point sur lequel Apple est toujours en retard sur ses concurrents : les écrans pliables, ou plutôt, leur absence. Ce n’est pas vraiment un problème, car les écrans pliables sont encore un peu une nouveauté et ne sont pas vraiment bon marché, de sorte que la demande est quelque peu limitée. D’un autre côté, à mesure que la technologie se développe, il est tout à fait logique qu’Apple veuille prendre le train en marche des appareils pliables afin de pouvoir, un jour, commercialiser également de tels appareils. À cette fin, les nouvelles d’aujourd’hui concernant l’avenir des appareils pliables d’Apple sont un peu mitigées.

La première nouvelle provient du célèbre analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo. Kuo a récemment commencé à partager ses idées sur Twitter, entretenant la rumeur avec ses dernières prédictions. Si les analyses de Kuo sont généralement assez précises, son dernier tweet est une révision d’une prédiction antérieure. Il pensait qu’Apple lancerait un iPhone pliable dès 2024, mais cette date semble avoir été repoussée — et Kuo n’est plus certain que l’iPhone sera le premier produit Apple à recevoir cette mise à niveau révolutionnaire.

I expected Apple to launch a foldable iPhone as soon as 2024 in my reports last year, but now it’s clear this prediction needs to be revised. I predict Apple may launch its first foldable product in 2025 at the earliest, which may be a foldable iPad or a hybrid of iPad & iPhone. https://t.co/HGIDPFvdar — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 1, 2022

Selon Ming-Chi Kuo, Apple prévoit peut-être de lancer son premier produit pliable au plus tôt en 2025, mais sa formulation implique que cela pourrait être bien plus tard que cela. Le type de produit est également devenu considérablement plus intéressant. Kuo mentionne un « iPad pliable ou un hybride d’iPad et d’iPhone ». Cela semble excitant, mais vers qui Apple se tournera-t-elle pour obtenir la finesse d’affichage pliable dont elle a besoin pour un tel futuriste appareil hybride ?

Le sujet est plus complexe que ce que rapporte Kuo, et les informations supplémentaires proviennent de The Elec. Selon la publication, Apple a commencé à développer un panneau OLED sans polariseur, ce qui constituerait un grand pas vers la production d’écrans pliables. La suppression du polariseur permet de fabriquer des écrans plus fins et, par conséquent, plus optimaux pour le pliage. The Elec cite des sources anonymes pour ces affirmations, mais étant donné les diverses rumeurs qui laissent entendre qu’Apple pourrait travailler sur un appareil pliable, cela s’explique très bien.

L’utilisation d’un polariseur dans un écran a ses avantages et ses inconvénients. En ce qui concerne les avantages, les écrans dotés de polariseurs offrent généralement une meilleure visibilité que ceux qui n’en sont pas dotés. Cela s’avère pratique lorsque vous utilisez votre écran à l’extérieur et que vous devez faire face à la lumière du soleil — de nombreux smartphones et tablettes ne peuvent pas suivre le rythme d’un environnement ultra lumineux, ce qui vous oblige à plisser les yeux et à essayer de trouver de l’ombre. D’autre part, les polariseurs diminuent également la luminosité maximale d’un écran. Comme le souligne The Elec, une solution de contournement commune aux fabricants consiste à augmenter la consommation d’énergie des appareils. Cependant, il est impossible de repousser les limites de la consommation jusqu’à ce qu’elle devienne excessive.

Une arrivée tardive sur le marché

Si Apple abandonne effectivement le polariseur afin de créer des écrans plus fins et peut-être plus flexibles, cela laisse entendre qu’Apple est effectivement en train de créer un écran pliable pour un futur appareil.

Comme le suggère Ming-Chi Kuo, nous savons qu’Apple prend son temps lorsqu’une nouvelle fonctionnalité ou technologie est en préparation pour un produit matériel. Alors que le premier appareil d’Apple avec un écran pliable ne verra pas le jour avant quelques années, les concurrents continuent d’itérer avec des appareils alléchants. Il sera intéressant de voir comment Apple arrivera sur le marché avec un appareil prêt à se différencier des appareils déjà installés dans l’esprit des consommateurs.