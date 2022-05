Le clavier copier/coller de Stack Overflow est désormais doté de la fonction RVB

L’année dernière, Stack Overflow a collaboré avec le fabricant de claviers mécaniques Drop pour créer The Key, un étrange clavier miniature à trois touches conçu pour copier et coller du texte. C’est exactement ce qu’il faisait, mais avec un niveau de finition surprenant pour une nouveauté à 29 dollars qui n’était au départ qu’un poisson d’avril.

Il y a quelques jours, Drop, Stack Overflow et le designer Cassidy Williams sont de retour avec une nouvelle version : The Key V2. The Key V2 introduit un éclairage RVB et des touchers remplaçables à chaud pour ses trois touches, tout en conservant le même prix que son prédécesseur.

Le projet a vu le jour au printemps de l’année dernière, lorsque Stack Overflow n’a cessé d’afficher une fenêtre pop-up humoristique informant les utilisateurs qu’ils n’avaient presque plus de copies gratuites chaque fois qu’ils utilisaient une commande clavier pour copier des caractères du site.

« S’ils voulaient un accès illimité au copier-coller de Stack Overflow, il leur suffisait d’acheter The Key », a déclaré Ben Popper, directeur du contenu de Stack Overflow. The Key était un clavier à trois touches, composé des touches Ctrl, C et V, conçu pour copier et coller.

Mais les gens ont tellement aimé l’idée du clavier que Stack Overflow s’est associé à Cassidy Williams, un passionné de clavier, et à Drop pour produire un véritable modèle fonctionnel. Malgré les limitations de ses fonctionnalités, The Key s’est vendu à plus de 10 000 unités, ce qui explique probablement pourquoi nous avons droit à une nouvelle version.

Le même prix de 29 dollars

The Key V2 est équipée des trois mêmes touches que précédemment, qui peuvent toutes être personnalisées pour remplir d’autres fonctions, mais cette fois-ci, nous bénéficions de la caractéristique qui définit tous les grands claviers de nos jours : un éclairage RVB réglable, ce qui vous permet de l’illuminer comme un sapin de Noël avec vos autres équipements de joueur. Il est également doté d’un boîtier en acrylique qui permet à toutes ces couleurs de transparaître.

Autre amélioration : les trois touches Kailh Black Box du clavier sont désormais remplaçables à chaud par d’autres, telles que ceux de la gamme Cherry. Il est également livré avec un câble USB en spiral.

Vous pouvez précommander le clavier The Key V2 auprès de Drop pour le même prix de 29 dollars que le modèle original. La série initiale est limitée à 3 900 pièces, dont l’expédition est prévue pour le 20 juillet 2022.