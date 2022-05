L’ordinateur portable ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED est équipé de deux écrans OLED

Le ZenBook Pro 16X OLED n’est pas le seul nouvel ordinateur portable que la société a annoncé hier, loin s’en faut ! I Le nouveau ASUS ZenBook Pro 14 Duo OLED (UX8402) est un ordinateur portable doté d’un écran tactile OLED de 14,5 pouces, d’une résolution de 2 880 x 1 800 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un temps de réponse de 0,2 ms. Mais, ce n’est que l’un des écrans de l’ordinateur portable.

Il y a aussi un écran de 12,7 pouces d’une résolution de 2 880 x 864 pixels, au-dessus du clavier, qui peut être utilisé comme écran secondaire pour afficher les menus, les commandes ou d’autres informations d’une application en cours d’exécution sur l’écran principal, ou comme espace pour afficher des applications supplémentaires en multitâche.

Bien qu’il ne s’agisse pas du premier ordinateur portable 14 pouces à double écran de ASUS, la société note que les nouveaux écrans sont plus grands et offrent davantage de pixels et d’espace de visualisation que les écrans du Zenbook 14 Duo de l’année dernière. Et grâce au passage de la technologie LCD à la technologie OLED, les nouveaux écrans sont également plus lumineux, plus vifs et offrent des taux de rafraîchissement plus élevés.

ASUS affirme que l’écran principal de l’ordinateur portable 2022 offre 13,2 % d’espace de visualisation de plus que le modèle de l’année dernière, tout en prenant en charge une luminosité allant jusqu’à 550 nits, la prise en charge de Dolby Vision HDR et une gamme de couleurs 100 % DCI-P3. L’écran secondaire, quant à lui, est 11,2 % plus grand que le modèle de l’année dernière.

Le deuxième écran, qu’ASUS appelle le ScreenPad Pro, s’incline à un angle de 12 degrés lorsque vous ouvrez l’ordinateur portable, ce qui vous permet de voir et d’interagir facilement avec l’écran tactile lorsque vous utilisez l’ordinateur portable. ASUS propose également un logiciel qui vous permet de personnaliser les commandes à l’écran pour des logiciels tels que Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Lightroom Classic et Illustrator. La société indique qu’il est prévu d’ajouter la prise en charge d’autres logiciels à l’avenir.

Disponible à partir de 2 000 euros

Si le double affichage est la caractéristique la plus inhabituelle de l’ordinateur portable, il est également assez puissant grâce à la prise en charge d’un processeur Intel Core i9-12900H et d’une carte graphique discrète — bien qu’avec la prise en charge d’un GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti uniquement, le ZenBook 14 Pro Duo OLED n’est peut-être pas la meilleure option si vous recherchez des graphismes de pointe.

Avec un poids d’environ 1,7 kg et une épaisseur de 1,78 cm, il aurait probablement été difficile d’intégrer un GPU plus performant.

Parmi les autres caractéristiques, citons la prise en charge du stylet ASUS Pen 2.0 sensible à la pression, une batterie de 76 Wh, une caméra infrarouge prenant en charge la reconnaissance faciale, une matrice de 4 microphones pour la capture audio à 360 degrés et un ensemble de ports comprenant deux ports Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 2 Type-A, des ports pour le casque et un lecteur de carte SD. L’ordinateur portable prend en charge jusqu’à 32 Go de mémoire LPDDR5-4800 et jusqu’à 2 To de stockage à semi-conducteurs PCIe 4.0.

Le ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) sera disponible au cours du 3e trimestre 2022 à partir de 2 099 € chez tous les revendeurs partenaires d’ASUS, ainsi que sur le Asus Store.