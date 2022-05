Vous pouvez désormais acheter Windows 11 sur une clé USB

Windows 11 a été lancé en 2021, mais il s’avère qu’il a fallu près d’un an pour que le monde découvre l’emballage officiel du dernier système d’exploitation de Microsoft. Une chose que vous ne pouviez pas faire jusqu’à présent ? Acheter une boîte qui a un support physique avec un installateur Windows 11 préchargé.

Comme l’a rapporté OnMST, Luke Blevins a partagé sur Twitter des photos de l’emballage officiel de Windows 11 après les avoir découvertes sur Best Buy, car le magasin vend apparemment des clés USB pour les versions Home et Pro du système d’exploitation.

Bien sûr, il est toujours beaucoup plus pratique d’obtenir Windows 11 sous forme de mise à jour numérique, mais l’emballage est toujours utile pour les systèmes qui n’ont pas d’accès à Internet.

La version Home est disponible pour 139 dollars chez Best Buy, tandis que la version Pro coûte 200 dollars. En d’autres termes, Windows 11 est aussi cher que Windows 10, mais nous le savions déjà, et il semble que Microsoft n’ait pas non plus modifié le prix de l’emballage.

Pendant ce temps, Microsoft travaille toujours sans relâche pour achever le déploiement de Windows 11, la société ayant annoncé en janvier que le processus en était à la dernière phase.

Pas encore disponible pour tous

En d’autres termes, la disponibilité générale de Windows 11 devrait être atteinte plutôt tôt que tard, avec plus d’informations très probablement offertes lors de la conférence des développeurs Build.

« L’offre de mise à niveau vers Windows 11 entre dans sa phase finale de disponibilité et est désignée pour un large déploiement pour les appareils éligibles. Depuis le lancement de Windows 11 en octobre, nous avons constaté une forte demande et une préférence pour Windows 11, les gens mettant à niveau leurs PC éligibles deux fois plus vite que pour Windows 10. Sur la base de cette tendance, nous avançons le rythme du déploiement plus rapidement que nous l’avions annoncé à l’origine et entrons dans la phase finale de disponibilité de Windows 11 avant notre plan initial de mi-2022 », a déclaré Microsoft.

N’oubliez pas que votre PC devra répondre à la configuration minimale requise pour Windows 11. Vous aurez donc besoin d’un ordinateur doté d’au moins 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage, d’un processeur compatible et d’un TPM 2.0.