Apple pourrait lancer un service de livraison de courses avec intégration d’Apple Santé

Outre le lancement de smartphones, de tablettes et d’ordinateurs haut de gamme sur le marché, Apple propose divers services sous la forme d’Apple Pay, d’Apple Arcade, d’Apple Music et autres, qui se portent plutôt bien. Maintenant, Apple vise à élargir davantage son portefeuille de services avec un service de livraison de produits alimentaires, selon l’analyste Mark Gurman.

Selon les rumeurs, Apple devrait lancer quelques nouveaux services pour ses clients fidèles dans les mois à venir. Selon Gurman, la société se concentre déjà sur deux nouveaux services, notamment un service d’abonnement pour iPhone et iPad et un service de financement « acheter maintenant, payer plus tard » pour Apple Pay.

Le premier devrait permettre aux gens de s’abonner à des produits Apple, tandis que le second leur permettra d’acheter des produits et des services Apple sur des IME.

Et, il y a aussi un autre service. Dans une récente édition de sa lettre d’information Power On, Gurman a indiqué qu’Apple avait « exploré » un nouveau service de type Instacart, avec une intégration plus poussée avec Apple Santé. Pour ceux qui l’ignorent, Instacart est analogue au service de ramassage et de livraison d’épicerie Instamart de Swiggy, qui permet aux clients de commander des articles d’épicerie générale auprès de boutiques locales et de les faire livrer à leur porte.

Selon Gurman, l’un des points forts du service d’Apple serait l’intégration avec Apple Santé. L’analyste affirme que le service de la société, analogue à Instacart, prendra en compte les « données nutritionnelles des utilisateurs dans l’application Santé », suggérant probablement les articles d’épicerie pertinents à commander.

Un vrai service ?

Bien que Gurman pense qu’il s’agit d’un projet « probablement difficile à mettre en œuvre et à faible marge », l’idée qu’Apple explore la possibilité d’un service de livraison est intéressante. Dans une précédente interview, le PDG d’Apple, Tim Cook, a mentionné que l’objectif à terme d’Apple est de devenir une entreprise axée sur la santé. Peut-être qu’avec un service de livraison, Apple pourrait également lancer un service de livraison de médicaments comme première étape vers son objectif final.

Il reste à voir si Apple finit par se lancer dans ce secteur encombré ou si cela devient juste une autre rumeur Apple.