Les cartes mémoire Samsung Pro Endurance peuvent enregistrer en continu jusqu’à 16 ans

Outre l’annonce récente de la technologie UFS 4.0 de nouvelle génération, Samsung a dévoilé sa nouvelle carte MicroSD Pro Endurance pour les caméras de vidéosurveillance, les caméras corporelles, les caméras de sonnette, les caméras de tableau de bord, etc. Les nouvelles cartes mémoire Pro Endurance de Samsung sont dotées d’une capacité allant jusqu’à 256 Go et permettent aux gens de les utiliser jusqu’à 16 ans d’enregistrement continu.

Samsung, par un communiqué de presse officiel, révèle que la nouvelle carte mémoire Pro Endurance offre « une endurance améliorée et des performances exceptionnelles pour une capture et une lecture continues fluides et fiables ». Elle est disponible en quatre variantes de stockage, allant de 32 à 256 Go.

Pour commencer, la carte mémoire Pro Endurance de la plus haute capacité peut enregistrer jusqu’à 16 ans (environ 140 160 heures) de séquences en haute résolution sans éprouver des signes de faiblesse, et dure aussi longtemps que 33 cartes mémoire axées sur la vitesse, grâce à l’utilisation de la technologie de mémoire flash NAND de qualité professionnelle de la société. Elle peut également offrir des vitesses de lecture allant jusqu’à 100 Mb/s et des vitesses d’écriture allant jusqu’à 40 Mb/s, et elle prend en charge la lecture en résolutions Full HD et 4K.

Un autre aspect important de la nouvelle carte mémoire Pro Endurance est qu’elle a été conçue pour résister à des conditions environnementales difficiles, car les caméras corporelles, les caméras de vidéosurveillance et d’autres caméras de surveillance sont souvent soumises à des environnements difficiles.

La société a mis en œuvre sa « durabilité renforcée à six épreuves » pour rendre la carte mémoire plus solide. Elle bénéficie d’une protection spécifique contre les aimants, l’eau, les rayons X et les températures extrêmes. Les cartes Pro Endurance sont également résistantes aux chutes et à l’usure et sont garanties jusqu’à 5 ans.

Prix et disponibilité

La nouvelle carte mémoire Samsung Pro Endurance est proposée à partir de 10,99 dollars pour le modèle de base de 32 Go et jusqu’à 54,99 dollars pour la variante de stockage la plus élevée. Vous pouvez consulter le prix de chacune des variantes de stockage ci-dessous.

32 Go — 10.99 dollars

64 Go — 14.99 dollars

128 Go — 27.99 dollars

256 Go — 54,99 dollars

Les nouvelles cartes mémoire Samsung Pro Endurance sont désormais disponibles à la vente dans le monde entier sur le site officiel de Samsung.