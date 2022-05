Les AirPods Pro 2 arriveront cet automne, et des nouveaux coloris des AirPods Pro Max

Apple devrait lancer un certain nombre de produits cette année et la seconde génération des AirPods Pro figure sur la liste. Les écouteurs ont fait l’objet de rumeurs d’arrivée depuis longtemps par le passé et nous avons maintenant quelques détails sur son calendrier de lancement. De plus, il pourrait y avoir quelque chose en rapport avec les AirPods Pro Max également.

Mark Gurman, dans sa dernière lettre d’information Power On, a suggéré que les AirPods Pro 2 (comme Apple l’appellera très probablement) seront lancés cet automne. Il y a des chances que cela se produise parallèlement au lancement de la série 2022 de l’iPhone 14. Ou, Apple pourrait organiser un événement séparé pour lancer les nouveaux AirPods Pro et d’autres produits.

Considérant que les AirPods Pro ont été lancés il y a presque 3 ans, un ajout à la gamme audio « Pro » cette année semble être une bonne décision. Pour rappel, c’est tout récemment qu’Apple a finalement rafraîchi la série standard des AirPods avec le lancement des AirPods 3.

Gurman rapporte également que la société pourrait lancer de nouvelles options de couleur pour les écouteurs haut de gamme AirPods Pro Max. Bien que nous ne sachions pas encore à quoi nous attendre. Actuellement, les écouteurs sont disponibles dans les coloris argent, gris sidéral, bleu ciel, rose et vert. Une baisse de prix est également attendue, mais nous ne savons pas vraiment si cela se produira. Pour l’instant, son prix est de 629 euros.

Il est possible qu’Apple publie également une mise à jour pour les AirPods Pro Max afin d’ajouter la prise en charge de nouvelles fonctionnalités telles que la lecture audio sans perte. Il s’agit d’une fonctionnalité que l’AirPods Pro 2 devrait également prendre en charge.

Un nouveau design

Outre la prise en charge de l’audio sans perte, l’AirPods Pro 2 devrait présenter un design différent. Un design intra-auriculaire pourrait être un choix pour la société, disant ainsi adieu au design actuel de la tige. Les écouteurs sont susceptibles d’être dotés d’une puce améliorée pour de meilleures performances et une meilleure connectivité, ainsi que d’une batterie plus endurante et plus performante.

Le nouveau produit audio d’Apple pourrait également se décliner en deux tailles et être doté d’un boîtier de charge émettant des sons, qui pourrait aider à localiser les AirPods en cas de perte. Certaines fonctionnalités liées à la forme physique et à la santé pourraient également être prises en charge, ainsi que d’autres améliorations.

Vous devez savoir que ces détails sont encore des rumeurs et que nous devons attendre un certain temps pour obtenir des détails officiels.