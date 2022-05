La fuite du Motorola Razr 3 annonce une amélioration majeure de la caméra

Il semble qu’il ne reste plus beaucoup de temps à attendre avant de voir le Motorola Razr 2022 — ou le Motorola Razr 3, si vous préférez — et une nouvelle fuite nous donne un aperçu du smartphone ainsi que quelques détails sur les spécifications à attendre. Ces détails non confirmés proviennent de 91mobiles, qui rapporte que le smartphone à clapet pliable porte le nom de code « Maven » pour le moment. Les photos montrent le smartphone à la fois ouvert et fermé, mais il n’est pas facile de distinguer beaucoup de détails.

L’un des détails que nous pouvons voir est la configuration à double caméra que Motorola a mise sur le Razr 3 (à l’arrière du smartphone quand il est ouvert). Il y a maintenant deux objectifs à cet endroit — apparemment 50 mégapixels à ouverture f/1,8 et 13 mégapixels pour les photos macro et ultra-larges — alors qu’il n’y en avait qu’un seul sur le Motorola Razr 2020.

Il semble également que l’écran extérieur soit plus grand que sur les précédents modèles, bien que, comme mentionné, il soit difficile de voir quoi que ce soit de très clair sur ces photos. Le modèle 2020 et le Motorola Razr 2019 original étaient tous deux équipés d’un écran externe de 2,7 pouces.

Dans l’image de l’appareil entièrement fermé, vous remarquerez qu’il semble avoir perdu son « menton », ou le bord qui s’étendait vers l’extérieur dans les précédentes itérations de l’appareil. On dirait qu’il se replie sur lui-même pour former une forme carrée lorsqu’il est fermé, s’écartant à la fois des remakes modernes de l’appareil et de son design original.

Selon 91mobiles, le smartphone va être alimenté par la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et vous pourrez l’obtenir avec 8 Go ou 12 Go de RAM, ainsi que 256 Go ou 512 Go de stockage interne. Le lancement est prévu dans les prochains mois. Selon la fuite, le Razr 3 est équipé d’un écran intérieur pliable d’une résolution full HD+ et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Un lancement en août ?

Il n’y a qu’un seul jugement que l’on peut porter sur un smartphone avant sa sortie, mais sur le papier, il semble que le Motorola Razr ait beaucoup d’atouts : des spécifications de pointe, une meilleure caméra et le facteur de forme pliable classique.

Le smartphone sera bien sûr confronté au Galaxy Z Flip 4 de Samsung, qui devrait arriver en août, mais Lenovo, propriétaire de Motorola, peut s’appuyer sur le poids historique du nom Razr pour attirer les potentiels acheteurs. Conformément à l’annonce faite par un dirigeant de Lenovo en décembre, la troisième génération du Razr devrait être lancée en Chine en juillet ou en août. Cependant, on ne sait pas quand et s’il arrivera en France.