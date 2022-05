La production du Google Pixel 6a commence

Plusieurs rumeurs ont pointé vers une annonce en mai pour le prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 6a, et maintenant de nouvelles preuves ont émergé que le lancement approche.

Mukul Sharma, un habitué des tuyaux, affirme que la production du Pixel 6a a commencé dans certains pays asiatiques, ce qui prouve d’autant plus qu’une annonce est plus ou moins proche. Google révélera probablement le smartphone lors de la Google IO, qui débute ce mercredi 11 mai, bien qu’il puisse ne pas être mis en vente avant le 28 juillet. Le smartphone pourrait bénéficier d’une sortie plus large que le Pixel 5 a, qui n’était disponible qu’aux États-Unis et au Japon.

[Exclusive] Can confirm that the serial production of the Google Pixel 6a (NFC) has begun in several Asian countries, launch seems imminent.#Google #GooglePixel6a — Mukul Sharma (@stufflistings) May 6, 2022

Le Pixel 6a devrait emprunter le design du Pixel 6, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à une barre horizontale pour loger les capteurs de la caméra, et un poinçon en façade pour la caméra centrale. Le smartphone devrait avoir un écran de 6,2 pouces et des dimensions globales plus petites que le Pixel 6.

Le smartphone est susceptible de conserver la caméra principale de 12,2 mégapixels de son prédécesseur, mais pourrait obtenir le module ultra-large de 12 mégapixels du Pixel 6 ainsi que sa caméra frontale de 8 mégapixels. Cela pourrait l’aider à devenir le meilleur photophone des smartphones de milieu de gamme.

Le smartphone fonctionnera prétendument sur la même puce Tensor interne que le Pixel 6 et 6 Pro et les scores de benchmark qui ont fuité suggèrent que Google a optimisé la puce pour donner un coup de pouce aux performances. Le SoC sera vraisemblablement associé à au moins 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Un prix attractif ?

Le prix est encore inconnu et il est difficile de deviner si le smartphone coûtera plus cher que le Pixel 5a, qui était vendu au prix de 449 dollars, car le Pixel 6a va avoir une puce phare, un nouveau design et de meilleures caméras.

Considérant que le concurrent Galaxy A53 de Samsung coûte 459 euros et que le rival Apple iPhone SE 3 commence à 529 euros, un prix de départ plus élevé que le Pixel 5a pourrait rendre le 6a non compétitif, donc Google pourrait avoir des décisions difficiles à prendre.