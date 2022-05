Voici des photos de la Fitbit Versa 4 et de la Sense 2

Les Fitbit Versa 4 et Sense 2 ont fait l’objet d’une fuite sur la toile ces derniers jours, et nous avons maintenant une idée de ce que nous pouvons attendre de ces deux smartwatches.

La Versa 3 et la Sense, qui partagent la plupart du même matériel visuel et des indices de conception, ont été lancées en 2020 et auraient dû être mises à jour depuis longtemps. Maintenant, un rapport de 9to5Google a révélé des photos de leurs successeurs, et quelques détails sur les caractéristiques que nous pourrions voir.

Les deux photos publiées sont censées montrer les deux smartwatches avec le châssis de la Fitbit Sense arborant une bague métallique utilisée pour prendre des ECG. Les montres ne semblent pas avoir beaucoup changé en termes de design — et le rapport indique que les bracelets d’anciens appareils fonctionneront sur les nouveaux. Donc, visuellement, cela semble être une mise à jour minimale.

Cependant, les photos montrent un bouton physique sur le côté droit, plutôt qu’une zone haptique sensible au toucher. Ce bouton n’était pas très fiable sur les Versa 3/Sense, donc c’est une bonne nouvelle.

C’est la seule information dont nous disposons jusqu’à présent. Comme il semble que peu de choses changent en termes de design et de matériel, on peut espérer que de juteuses nouvelles fonctionnalités seront proposées.

Un lancement au printemps 2022

Fitbit a été très actif dans le lancement de nouvelles fonctionnalités logicielles à travers sa gamme — et la gamme Versa existante (jusqu’à la Versa 2) vient de recevoir le suivi continu et passif de l’ECG. C’est une excellente chose pour les utilisateurs de Fitbit passés et présents — mais il sera intéressant de voir le genre de fonctionnalités dont la Versa 4/Sense 2 pourra se vanter lors de son lancement.

Et qu’en est-il des dates de sortie ? Le même rapport indique que Fitbit vise un lancement au printemps 2022.